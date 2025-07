De gemeente Den Haag wil de stad leefbaar, veilig en goed bereikbaar houden. Dat kan alleen als we anders omgaan met de bevoorrading van winkels, horeca, bouwprojecten en pakketbezorging. Daarom is de gemeente gestart met een aanpak voor duurzamere stadslogistiek. Minder uitstoot, minder verkeersdruk en minder overlast op straat.

De stad groeit. Er komen veel nieuwe woningen, inwoners en bedrijven bij. Dat betekent ook: meer vrachtwagens, busjes en bezorgdiensten in de straten. Als we niets doen, loopt de stad vast. Daarom wil Den Haag dat spullen efficiënter, schoner en veiliger worden vervoerd.

Wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen): “We moeten af van het idee dat elke bezorging of bouwlevering automatisch met een grote bus of vrachtwagen de wijk in moet. Door logistiek anders te organiseren met lokale hubs, vervoer over water en slimme routes houden we de stad veilig, leefbaar én bereikbaar. Er is grote noodzaak om dit nu samen op te pakken.”

Wat gaat er gebeuren

In verschillende delen van de stad worden nu al maatregelen genomen. Zo begint de gemeente dit jaar met een proef in de Fahrenheitstraat en de Denneweg. Bedrijven kunnen daar straks via een app een laad- en losplek reserveren. Zo voorkomen we dat vrachtwagens zomaar stilstaan op drukke plekken, bijvoorbeeld tijdens de ochtendspits als veel kinderen naar school fietsen. Dit maakt de straat veiliger én overzichtelijker.

Ook op de Denneweg werkt de gemeente samen met winkeliers en bewoners aan een plan om leveringen slimmer te bundelen. Horecazaken krijgen hun bestellingen voortaan via één route en niet meer van vijf verschillende leveranciers. Dat scheelt ritten én rommel op straat. Daarnaast komt er een proef met een pakketkluis in de fietsenstalling, zodat bewoners minder vaak bestelbussen aan de deur hebben.

Er wordt eveneens gekeken of er meer gebruik gemaakt kan worden van vervoer over water. In het project ‘Red de kades’ onderzoekt de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland welke materialen – zoals bouwafval of zand – per boot vervoerd kunnen worden in plaats van met vrachtwagens. Ook wordt bekeken welke kades geschikt zijn voor het laden en lossen van dit soort transport. Zo komt er letterlijk ruimte vrij op de weg.

Bij bouwprojecten gaat Den Haag materialen beter plannen en bundelen. Denk aan een tijdelijke verzamelplek net buiten de wijk, van waaruit spullen in één keer naar de bouwplaats worden gebracht. Zo hoeven er minder zware vrachtwagens door woonwijken te rijden. Voor gebieden als Binckhorst en Zuidwest onderzoekt de gemeente waar zulke ‘bouwhubs’ kunnen komen, en hoe ze kunnen werken met elektrisch bouwmaterieel.

Tot slot gaat de gemeente beter meten en volgen hoe logistiek in de stad werkt. Samen met organisaties zoals TNO en het CBS wordt gekeken naar slimme manieren om verkeersstromen in beeld te brengen, zodat beleid en maatregelen continu kunnen worden aangepast waar nodig.