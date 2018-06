Deltaplan Duurzame Renovatie: Gebouwen in Nederland in 7 jaar tijd 50% energiezuiniger

Het energieverbruik van gebouwen gaat de komende 7 jaar met 50% omlaag. Uiteindelijk wordt al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal. Deze ambitie stelt de Dutch Green Building Council (DGBC) in haar vandaag gepresenteerde Deltaplan Duurzame Renovatie, dat is ontwikkeld door ruim 60 grote marktpartijen. Het is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor onder meer winkels, supermarkten, kantoren, logistieke centra en maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. De inzet is om het einddoel niet in 2050, zoals het kabinet ambieert, maar al in 2040 te realiseren. Dit is nodig om op tijd te voldoen aan de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord.

In Parijs hebben landen afgesproken dat de aarde de komende decennia maximaal 2⁰ C mag opwarmen. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het huidige tempo van verduurzaming van gebouwen te laag is om aan die doelstelling te voldoen. Zij pleiten voor een inhaalslag, met grootschalige inzet van onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, energiezuinige apparaten en LED-verlichting.

Paris Proof

“De gebouwde omgeving is goed voor bijna 40% van het energieverbruik in Nederland. Het potentieel voor verduurzaming in deze sector wordt op dit moment onvoldoende benut. Wij zijn het aan toekomstige generaties verplicht om onze impact op het klimaat terug te dringen. Daarvoor is niets minder dan een Deltaplan nodig, met als einddoel dat alle gebouwen in Nederland in 2040 ‘Paris Proof’ zijn.” Met die woorden overhandigde DGBC-directeur Annemarie van Doorn het Deltaplan vandaag tijdens een werkconferentie in Den Haag aan Diederik Samsom, voorman van de onderhandelingstafel Gebouwde Omgeving. Deze brengt advies uit aan het kabinet over het komende klimaatakkoord.

Samsom toonde zich verheugd met het plan. “Op dit moment zijn we aan diverse klimaattafels met betrokken partijen in overleg over hun bijdrage aan de doelstelling om in 2030 in Nederland 70 Megaton CO₂ te besparen. Dat de vastgoedsector hierin haar verantwoordelijkheid neemt, is een goed teken. Een aantal van de plannen is onderwerp van gesprek aan onze tafel en zal zeker terugkeren in ons advies aan het kabinet.”

Gerenommeerde bedrijven

Het Deltaplan Duurzame Renovatie omvat vijf werkgroepen voor de gebouwfuncties kantoren, scholen, zorggebouwen, retail en logistiek. Directieleden van gerenommeerde bedrijven in Nederland staan aan het roer van deze werkgroepen. Iedere werkgroep ontwikkelt een routekaart om de verduurzamingsambitie binnen het segment te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat bijvoorbeeld een kantoorgebouw uiteindelijk maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van 2/3 ten opzichte van nu. Het resterende 1/3 deel van het huidige verbruik wordt door duurzame energie ingevuld, zoals windparken en geothermie. Dat gaat veel verder dan de huidige verplichting voor onder andere kantoren om in 2023 een C-label en in 2030 een A-label te hebben.

Concrete maatregelen

Een van de eerste stappen van het Deltaplan is om het daadwerkelijk energieverbruik van ieder gebouw in Nederland inzichtelijk te maken. Daarbij hoort eenduidige regelgeving gebaseerd op het werkelijke energieverbruik van het pand. Een van de concrete voorstellen is de introductie van all-in-huren bij kantoren waarin de energiekosten al zijn meegenomen. Zo profiteert de eigenaar direct van investeringen in verduurzaming door een lagere energierekening.

De ambities van het Deltaplan zijn hoog, maar zeker geen mission impossible, aldus DGBC-directeur Van Doorn. “In de markt worden inmiddels diverse gebouwen ontwikkeld die reeds aan deze vereisten doen. Het is zaak om van deze best practices te leren, te standaardiseren en op te schalen.”

Bekijk hier het Deltaplan Duurzame Renovatie