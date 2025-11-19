Delta, wereldleider op het gebied van energiemanagement en slimme duurzame oplossingen, en Siemens Smart Infrastructure sluiten een wereldwijd partnerschap om geprefabriceerde, modulaire energieoplossingen te leveren. Deze zijn ontworpen om de uitrol van datacenterinfrastructuur fors te versnellen en de investeringskosten (CAPEX) aanzienlijk te verlagen. Het partnerschap geeft hyperscale- en colocatie-exploitanten een strategisch voordeel in de competitieve markt voor AI- en cloud computing-datacenters, met de hoogste prestaties op het gebied van energiebeheer en betrouwbaarheid.

Snellere implementatie, lagere kosten

Victor Cheng, CEO van Delta Electronics in Thailand: “De snelgroeiende AI-trend vraagt om dynamische samenwerking met partners. Dit is een van de speerpunten van Delta’s langetermijnstrategie. Dat de ondertekening van deze overeenkomst in Thailand plaatsvindt, benadrukt het strategische belang van onze wereldwijde productie- en integratiecapaciteiten. Door onze integratiehubs in EMEA en APAC te activeren, brengen we een transformatieve oplossing op de markt: een geprefabriceerd, modulair systeem dat zorgt voor snelle lokale levering, meer projectzekerheid en een snellere time-to-market voor nieuwe capaciteit.”

“Onze samenwerking met Delta vormt een belangrijke mijlpaal voor de bouw van datacenters in de snelst groeiende markten ter wereld”, zegt Stephan May, CEO Electrification & Automation bij Siemens Smart Infrastructure,. Door de elektriciteitsdistributie en engineering van Siemens te combineren met de hoog efficiënte UPS-, batterij- en koeloplossingen van Delta, leveren we een aanpasbare oplossing die de time-to-market tot wel 50% verkort. Deze aanpak verlaagt het bouwrisico dankzij betere voorspelbaarheid, verhoogt de energie-efficiëntie en ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten op de lange termijn.”

“Delta focust op energie-efficiëntie. Dat vormt de basis van deze overeenkomst,” zegt Jimmy Yiin, Executive Vice President van Global Business Operations bij Delta Electronics, Inc. “ Onze expertise in energiesystemen loopt van het elektriciteitsnet tot de chip. Hierdoor kunnen we het systeem dichter bij de kritische belasting ontwerpen. Bovendien zijn onze UPS-systemen, batterijen en thermische technologieën specifiek ontworpen voor de hoge eisen van het AI-tijdperk. Samen met Siemens kunnen we deze geavanceerde, energiebesparende oplossingen snel en wereldwijd uitrollen via één geïntegreerde, internationaal ondersteunde supply chain in EMEA en APAC.”

Plug-and-play voor datacenters

De kern van de samenwerking draait om geprefabriceerde en geïntegreerde containeroplossingen (SKID’s, eHouses). Doordat deze modulaire stroomsystemen off-site worden gebouwd en vooraf getest in een geoptimaliseerde lay-out, ontstaat een gestandaardiseerde plug-and-play-aanpak. Het resultaat: een tot 50% kortere time-to-market, een lager bouwrisico en een optimaal gebruik van het datacentervloeroppervlak. Het efficiënte ontwerp kan tot 20% CAPEX-besparing bieden en tot 27% minder CO₂-uitstoot opleveren dankzij een ruimte-efficiënt ontwerp met minder betonverbruik.

Door hun expertise en portfolio’s te combineren, creëren Siemens en Delta optimale resultaten voor hun klanten. Deze partner-ecosysteembenadering bevordert de innovatie en interoperabiliteit die nodig zijn om de grootste uitdagingen van vandaag aan te pakken.

Foto: Delta and Siemens Global Strategy Partnership Agreement Signing Ceremony. From left to right: DALIP SHARMA, President and General Manager, Delta Electronics EMEA, VICTOR CHENG, CEO, Delta Electronics (Thailand), JIMMY YIIN, Executive Vice President of Global Business Operations, Delta Electronics, STEPHAN MAY, CEO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens, UWE GERBER, CFO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens, ADVAIT SUKHTANKAR, Vice President of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens.