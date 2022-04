Delta Development, Levi Strauss & Co. en de stad Dorsten (Dld) hebben de eerste steen gelegd voor de bouw van een 70.000 m² groot, state-of-the-art distributiecentrum in Dorsten (Noordrijn-Westfalen). De burgemeester van Dorsten gaf hiervoor in het bijzijn van onder andere de minister van Economie en Digitale Zaken van deelstaat Noordrijn-Westfalen, het officiële startsein voor de bouw van het distributiecentrum waarvan de ingebruikname gepland staat voor april 2024.

Het nieuw te bouwen distributiecentrum voor Levi’s wordt gerealiseerd op het voormalige mijnbouwterrein van RAG Montan Immobilien GmbH. De ontwikkeling is geoptimaliseerd volgens cradle-to-cradle principes met een ontwerpkader geïnspireerd op de natuur met wetenschappelijk onderbouwde maatregelen voor materiaalgezondheid, productcirculariteit, hernieuwbare energie, sociale rechtvaardigheid en klimaat, water- en bodemrentmeesterschap. Het project is een samenwerking tussen Delta Development, Levi Strauss & Co. en de stad Dorsten.

Zero waste

Het Levi Strauss & Co. distributiecentrum in Dorsten wordt gebouwd met duurzaamheidsprincipes ingebed in het ontwerp en zal worden gecertificeerd volgens de hoogste normen zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en WELL Health-Safety. Het state-of-the-art distributiecentrum wordt gebouwd en geëxploiteerd op basis van recycling, behoud van hulpbronnen en zero waste-principes om te zorgen voor een positieve ecologische voetafdruk. Het DC wordt gebouwd van duurzaam beton en voorzien van een geothermisch verwarmings- en koelsysteem, ‘groene’ wanden, zonnepanelen gecombineerd met en een groendak, fietsenstallingen voor woon-werkverkeer, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, een park op het terrein en geavanceerde recyclingfaciliteiten.

Coert Zachariasse, CEO Delta Development, zegt over de start bouw: “. Het Next Generation Logistics distributiecentrum voor Levi’s is wat mij betreft de apotheose van al onze ambities en een concreet bewijs dat onze duurzame filosofie – gebaseerd op duurzaamheid, circulariteit en innovatie – toepasbaar en haalbaar is in de praktijk.”

Levi Strauss & Co. heeft zich als partner in de ontwikkeling verbonden aan een 20-jarige huurovereenkomst in het distributiecentrum. Het DC zal tot 650 nieuwe banen creëren voor de bevoorrading van de Europese markt met maximaal 55 miljoen artikelen uit de collectie van Levi’s terwijl het ook de omnichannel-strategie van het bedrijf gaat ondersteunen. Daarmee wordt Dorsten de centrale locatie in de activiteiten van Levi Strauss & Co.

Foto: Artist Impressie Levi Strauss & Co. DC in Dorsten (Dld)