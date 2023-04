Logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni Nederland start binnenkort met de bouw van het hypermoderne distributiecentrum Panattoni Park Steenwijk van circa 34.000 m2. De omgevingsvergunning hiervoor werd onlangs onherroepelijk. Panattoni Park Steenwijk ligt op het duurzame bedrijvenpark Eeserwold, nabij Zwolle. Bij het ontwerp van het distributiecentrum is nadrukkelijk rekening gehouden met inpassing in de natuurlijke omgeving. Zo worden uitgebreide groenvoorzieningen rond het gebouw aangelegd met een focus op het versterken van de lokale biodiversiteit. Het distributiecentrum biedt verschillende mogelijkheden om schone energie op te wekken en wordt volgens de BREEAM Very Good standaard gebouwd. Oplevering van het park staat gepland in Q2 2024.

Het te bouwen distributiecentrum omvat in totaal zo’n 33.992 m², waaronder 30.252 m² warehouse, een mezzanine van 2.736 m² en kantoorruimte van 1.004 m2. Het gebouw kan worden onderverdeeld in twee units met elk ongeveer 15.126 m² warehouse, 1.368 m² mezzanine en 502 m² kantoor. Er komen in totaal 295 parkeerplaatsen, 28 laaddocks en 2 overheaddeuren.

Groen ontwerp

Bedrijvenpark Eeserwold is een innovatief en duurzaam bedrijventerrein dat door eigenaar Roelofs Planontwikkeling B.V. met aandacht voor de natuur is ontwikkeld. Om de biodiversiteit rondom het 4,4 hectare grote Eesermeer te versterken zijn diervriendelijke oevers aangelegd en diverse nestkastjes geplaatst. De ontwikkeling van Panattoni Park Steenwijk sluit perfect aan bij de duurzame ambitie van dit bedrijvenpark. Zo is in samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen gekeken naar hoe het distributiecentrum zo goed mogelijk ingepast kan worden in het landschap. Bij de beplanting rondom het pand wordt gebruikgemaakt van een grote diversiteit aan grassen, planten en bomen. Ook worden vijvers aangelegd, die worden beplant met waterplanten afkomstig uit het naastgelegen Eesermeer en als waterreservoirs dienen bij grote regenval. Aanwezig hekwerk op het terrein wordt aan het zicht onttrokken door middel van verschillende klimplanten. Bij de keuze voor de beplanting is gekozen voor soorten die door het jaar heen aantrekkelijk zijn voor insecten en beschutting bieden aan plaatselijke fauna. De groene omgeving van Panattoni Park Steenwijk en het nabije Eesermeer bieden de medewerkers van het distributiecentrum de mogelijkheid tot een wandeling of lunch in de buitenlucht.

Het distributiecentrum krijgt een transparante façade. Door het gebruik van glas gaat het gebouw naadloos over in de groene omgeving en heeft daglicht vrij spel, wat een positief effect heeft op het werkcomfort van medewerkers.

“Als familiebedrijf blijft Panattoni Nederland investeren in de toekomst van een volgende generatie. We leggen de lat met betrekking tot duurzaamheid dan ook steeds hoger. Panattoni Park Steenwijk is een mooi voorbeeld van hoe we in samenwerking met bevlogen partijen tot innovatieve oplossingen kunnen komen die direct impact hebben op het welzijn van mens en natuur”, aldus Managing Director Panattoni Nederland Jeroen Gerritsen.

Schone energie

Bedrijvenpark Eeserwold onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van groene waterstof op bedrijvenpark Eeserwold. In aansluiting op dit onderzoek bekijkt Panattoni de mogelijkheden tot samenwerking met initiatief Waterstof Eeserwolde voor de ontwikkeling van een waterstof hub op het bedrijvenpark. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de zonne-energie die via het dak van het distributiecentrum wordt opgewekt. Door de ligging aan het Eesermeer kunnen alle bedrijven op bedrijvenpark Eeserwold worden aangesloten op een uniek en duurzaam koelwaternetwerk (UR Cool) dat gebruikmaakt van het koude water van dit meer. Het technisch team van Panattoni onderzoekt of ook het nieuwe distributiecentrum kan worden aangesloten op dit uiterst milieuvriendelijk en CO2-besparend koelsysteem.