Dell Technologies voor op schema met behalen 2020 duurzaamheidsdoelen

Dell Technologies zal zeker 75% van de doelen, in zijn 2020 Legacy of Good-plan, voor het bereiken van de deadline behalen of zelfs overtreffen. Deze resultaten laten zien hoe het bedrijf duurzaamheid op grote schaal aanpakt, mensen activeert en technologie inzet als accelerator voor klanten en voor positieve maatschappelijke veranderingen.

“Het hebben van een duurzame en inclusieve organisatie met een duidelijk doel is urgenter dan ooit tevoren voor het succes van ons bedrijf, onze klanten en onze communities”, zegt Karen Quintos, Chief Customer Officer bij Dell Technologies. “We hebben grote stappen gezet in het beschermen van de planeet en het versterken van lokale en wereldwijde communities, maar er is nog veel meer werk aan de winkel. We weten dat we geen tijd te verliezen hebben als het gaat om het oplossen van problemen waar generaties lang van geprofiteerd kan worden. Daarom blijven we onze technologische innovatie, mensen, schaalgrootte en partnerships met klanten inzetten voor sociale impact in onze gedeelde wereld.”

Eindrapport van het 2020-plan

In 2013 introduceerde Dell Technologies zijn 2020 Legacy of Good-initiatief met ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en maatschappij. Sindsdien zet het zijn technologie en expertise in om zoveel mogelijk te doen voor mens en planeet. Het eindrapport geeft inzicht in hoe Dell Technologies vooruitgang boekt en veel initiatieven ontplooit om complexe, wereldwijde problemen aan te pakken.

Enkele doelen die (ruimschoots) zijn behaald of waar grote stappen zijn gezet:

Het terugwinnen van 2 miljard pond (circa 1 miljard kilo) aan gebruikte elektronica via recycling-programma’s zoals Dell Reconnect, een partnership met Goodwill en Dell’s Asset Resale and Recycling Services (doel voor 2020 behaald)

Hergebruik van 100 miljoen pond (circa 45,5 miljoen kilo) aan gerecycled plastic en andere duurzame materialen in nieuwe producten van Dell Technologies (doel voor 2020 behaald)

Ontwikkelen en onderhouden van duurzame initiatieven in alle Dell Technologies-gebouwen (doel voor 2020 behaald)

Terugdringen van het watergebruik in het productieproces met 4,56 miljoen kubieke meter

Reductie van 64 procent van de energie-footprint voor het productportfolio

Een bijdrage van 5 miljoen werkuren aan communities over de hele wereld via initiatieven die gericht zijn op onder andere: skill-based vrijwilligerswerk, studentbegeleiding en ontwikkeling van non-profit technologische oplossingen (doel voor 2020 behaald)

Het ontvangen van 89 procent of meer respons bij onderzoek naar tevredenheid onder teamleden (ruimschoots boven het 2020-doel van 75 procent)

Het jaarlijks alloceren van meer dan 3 miljard dollar (circa 2,7 miljard euro) aan diverse leveranciers in de supply chain-programma’s en het voortzetten van de kwalificatie voor de Billion Dollar Roundtable

Het uitrollen van een bedrijfsbreed, fundamenteel opleidingsprogramma met een focus op het verminderen van onbewuste vooringenomenheid onder de naam Many Advocating Real Change (MARC), waarin 100 procent van de executives wereldwijd participeert

Aangemerkt door LinkedIn als een 2019 Top Company, door FairyGodBoss als een Top 10 Tech Company volgens vrouwen die werken bij Dell Technologies, door Human Rights Campaign’s 2019 Corporate Equality Index als één van de beste plekken om te werken voor LGBTQ-gelijkheid (vijftien opeenvolgende jaren) en door Ethisphere Institute als een World’s Most Ethical Company (zes opeenvolgende jaren)

Een roadmap voor vooruitgang

Het 2020 Legacy of Good-plan biedt een sterke basis voor Dell Technologies’ nieuwe 2030 Social Impact-visie, Progress Made Real, die focust op drie pijlers: bevorderen van duurzaamheid, cultiveren van inclusiviteit en levens transformeren met technologie. Toezegging aan het behoud van sterke ethische waarden en privacy vormen daarbij de basis. De nieuwe visie ondersteunt de weg naar 2030 en maakt een begin met het aangaan van de grootste uitdagingen waar Dell Technologies’ business over de gehele wereld mee te maken krijgt in de komende tien jaar. De organisatie zal specifieke doelen bekendmaken gedurende het komende jaar en zal daarbij zijn transparante rapportage voortzetten.

Duurzaamheid bevorderen

Dell Technologies is van mening dat bedrijven een onmiskenbare rol hebben in het beschermen en verrijken van onze planeet, en doet dat samen met zijn klanten, leveranciers en communities. Vooruitkijkend naar 2030, blijft de organisatie een circulaire economie bevorderen, de impact van Dell’s activiteiten verkleinen en inspanningen ondersteunen van klanten om de milieu-impact te verminderen.

Na een succesvolle e-waste tracker pilot in samenwerking met Basel Action Network (BAN), maakt Dell Technologies global tracking-technologie nu onderdeel van zijn bestaande electronics disposition partner audit-programma. Deze pilot onthulde enkele kwetsbaarheden in het recyclingproces, wat Dell Technologies hielp om snel herstellende maatregelen te treffen om de operationele kloof te dichten.

Dell lanceerde onlangs een proces om van gerecycled materiaal, Polyvinyl Butyral (rPVB), van autoruiten, beschermende, waterproof Dell-laptoptassen en -backpacks te maken. De organisatie heeft ook een innovatieve oplossing voor het verven van de backpacks, wat leidt tot verbruik van 90 procent minder afvalwater en 29 procent minder energie. Bovendien wordt er 62 procent minder aan CO2-gassen uitgestoten vergeleken met de gebruikelijke kleuringsmethoden. De eerste tassen en backpacks met rPVB zijn beschikbaar sinds februari en voorkomen naar schatting ongeveer 74.000 pond (circa 33.500 kg) afval per maand.

In samenwerking met leveranciers Seagate en Teleplan (een opslag device recycling- en recovery-specialist) heeft Dell een nieuw closed-loop-proces ontdekt om zeldzame aardmagneten te hervormen van herstelde bedrijfsapparatuur. Deze magneten worden hervormd voor hergebruik in nieuwe harde schijven. In het initiële pilot-programma gebruikte Dell de hervormde magneten in 25.000 harde schijven van Seagate voor de Dell Latitude 5000 series-laptop. Hergebruik van zeldzame aardmetalen voorkomt de noodzaak om de aarde te ontginnen, wat kan leiden tot milieuschade en gezondheidsrisico’s voor lokale communities.

Inclusiviteit cultiveren

Het is cruciaal om – zeker in een situatie met een tekort aan nieuw talent – de ongelijkheidskloof te dichten en zo tegemoet te komen aan de behoeften van toekomstig talent. Dell Technologies ontwikkelt actief diverse onconventionele sollicitatieprogramma-pilots om zo de pijplijn met talenten te verbreden. Enkele voorbeelden waarbij Dell Technologies actief aan de slag is met diversiteit en inclusiviteit zijn:

De benoeming van een Chief Diversity & Inclusion Officer die deel uitmaakt van de Board

Het ‘Many Advocating Real Change’-programma, dat onder andere loopt op het kantoor in Amsterdam en gericht is op het bewustzijn dat anderen niet per se hetzelfde denken als jij.

Het ‘Releasing Female Potention’-programma waarin vrouwelijke collega’s training kunnen krijgen in het zichzelf presenteren, weerbaarheid en het boosten van zelfvertrouwen.

Dell Technologies is toegewijd aan het aanpakken van systematische uitdagingen met betrekking tot ongelijkheid en inclusiviteit. De organisatie roept op tot inclusieve algemene wetgeving en is lid van strategische coalities zoals CEO Action for Diversity & Inclusion, en was ook medeoprichter van de Reboot Representation Tech Coalition.

Levens transformeren met technologie

Het optimaal benutten van de kracht van technologie biedt eindeloos veel mogelijkheden voor het bevorderen van menselijke vooruitgang en het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen. Dell Technologies is gedreven om zijn portfolio en partnerships in te zetten voor het creëren van een toekomst waarin de potentie van mensen optimaal wordt benut.

Dell Technologies blijft zijn solar-onderwijslaboratoria uitbreiden om zo de educatieve kloof te dichten in gebieden die geen toegang hebben tot constante energie en technologie, in samenwerking met Computer Aid International. Deze laboratoria komen tot stand door scheepscontainers om te bouwen tot klaslokalen met Dell Wyse Thin Client-werkstations, gemanaged door een luchtgekoelde PowerEdge-server voor tot wel twintig studenten. Met zonnepanelen die elektriciteit genereren, kan de container worden ingezet op locaties op afstand. Dell Technologies heeft wereldwijd al achttien laboratoria gefinancierd. Microsoft heeft zich recentelijk aangesloten bij deze gezamenlijke inspanning, waarbij het Computer Aid beloond heeft met een Technology for Social Impact-schenking om toegang tot technologie in de solar-onderwijslaboratoria verder uit te breiden.

Dell Technologies doneerde 30 miljoen dollar (circa 26,6 miljard euro) in een periode van zes jaar aan het Translational Genomics Research Institute (TGen) om bij te dragen aan de strijd tegen kanker bij kinderen. Dit gebeurde door middel van een partnership dat is ontworpen om gebruik te maken van technologische oplossingen en vrijwilligerswerk door werknemers. Dankzij Dell’s technologie groeide het aantal computationele uren met nagenoeg factor vier, waardoor onderzoekers en artsen behandelingen eerder ontdekken doordat zij DNA-/RNA-sequentiegegevens van een patiënt sneller inzichtelijk krijgen.

Behoud van sterke ethische waarden en privacy

Ethiek en privacy spelen een cruciale rol in het creëren van een sterke basis voor positieve sociale impact. In deze tijd van snelle innovatie, big data, een regelgevende omgeving die volop in ontwikkeling is en groeiende verwachtingen van zowel onze teamleden als onze klanten, is de leiding nemen over ethiek en privacy essentieel voor wat Dell Technologies uniek maakt. Het constante streven naar sterkere ethische waarden en privacystandaarden fungeert als wegwijzer voor de Progress Made Real-activiteiten van Dell.