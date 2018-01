Dell gaat voor hergebruik van goud en presenteert een juwelenlijn

Dell start als eerste in de industrie met een pilot waarbij het gerecycled goud uit afgedankte, elektronische apparaten gebruikt in moederborden voor nieuwe computers. Daarnaast wordt een deel van het goud in samenwerking met actrice en onderneemster Nikki Reed verwerkt tot juwelen.

60 miljoen dollar

Op dit moment wordt slechts 12,5 procent van de e-waste gerecycled in andere producten. Dat betekent dat in de VS alleen al jaarlijks naar schatting voor 60 miljoen dollar aan goud en zilver dat is verwerkt in oude telefoons wordt weggegooid. Het hergebruik van deze stoffen biedt niet alleen economische voordelen, het heeft ook een positief effect op het milieu en welzijn van mensen. Volgens onderzoek van Trucost, heeft het goudrecycleproces van Dell 99 procent minder impact op het milieu dan het verkrijgen van goud op een traditionele manier. In de lente van 2018 zal de Latitude 5285 2-in-1-laptop als eerste worden voorzien van een moederbord met gerecycled goud.

Juwelenlijn van Nikki Reed

Dell is tevens een samenwerking aangegaan met actrice en onderneemster Nikki Reed die een deel van het goud uit het Dell-programma gebruikt voor een exclusieve juwelencollectie ‘The Circular Collection’ van Bayou with Love. Deze collectie, die onder meer bestaat uit 14- en 18-karaats gouden ringen, oorbellen en manchetknopen, wordt getoond tijdens de Consumer Electronics Show 2018 (CES) in Las Vegas.

