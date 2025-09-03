Declaree, de plug-and-play-oplossing voor onkostenbeheer van Mobilexpense, introduceert vandaag zijn geïntegreerde CO2-trackingfunctionaliteit voor het mkb. Met deze nieuwe feature zijn organisaties in staat om emissies rechtstreeks vanuit onkostengegevens te berekenen, monitoren en rapporteren. Hierdoor is naleving van de regelgeving niet langer een handmatige last, maar een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse workflows.

EU-regelgeving stimuleert de vraag naar CO2-rapportage

Met de uitbreiding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, en de Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS), zijn ruim 50.000 ondernemingen binnenkort verplicht hun milieu-impact te rapporteren. Financiële en operationele teams ervaren een toenemende druk om nauwkeurige, controleerbare emissiegegevens te leveren die verder gaan dan globale schattingen.

Geïntegreerde CO2-tracking in onkostenprocessen

Declaree’s nieuwe functionaliteit integreert CO2-tracking in bestaande onkostenprocessen. Deze tool dekt alle soorten onkosten, waardoor het met kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt. Waar andere platformen gegevens exporteren die uitsluitend voor consultants te begrijpen zijn, beslaat Declaree de hele range van vergoedingen en kilometerregistratie tot facturen. Gedetailleerde gegevens op artikelniveau uit bonnetjes en leveranciersverklaringen leveren een preciezer en betrouwbaarder emissieprofiel. Dit levert drie significante voordelen op:

Transparantie: inzicht in hoe elke emissie is berekend;

Naleving: cijfers conform CSRD, ESRS en lokale ESG-mandaten;

Auditklaar: data die bestand is tegen externe verificatie.

Rapportagevereisten omzetten in zakelijk voordeel

“CFO’s zouden duurzaamheid moeten zien als een kans om belanghebbenden te tonen dat zij zich inzetten voor verantwoord ondernemen, in plaats van als een administratieve verplichting. Door emissiegegevens te integreren in onkostenbeheer helpt Declaree financiële teams nu compliant te blijven en tegelijk inzichten te verkrijgen die de CO2-voetafdruk actief beheren en kostenreductie en efficiëntie ondersteunen”, aldus Salvador Canelas, CPO van Mobilexpense. “Ook wanneer de huidige regelgeving niet op uw onderneming van toepassing is, blijft streven naar CO2-neutraliteit essentieel”, vervolgt Canelas.

Geïntegreerde emissiegegevens stellen bedrijven in staat om:

te anticiperen op en te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

de geloofwaardigheid bij klanten, investeerders en werknemers te versterken;

efficiëntie-kansen te identificeren;

klimaatimpact op te nemen in financiële planning.

Volledige traceerbaarheid van elke berekening

De nieuwe CO2-tracking is gebaseerd op de technologie van Lune, een betrouwbare leverancier van geïntegreerde duurzaamheidsintelligentie. De rekenformule voldoet aan het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, dat wordt getoetst aan de ISO-normen en continu bijgewerkt met internationaal erkende emissiefactoren. Door deze methodologie rechtstreeks in Declaree-workflows te integreren krijgen organisaties transparante, rapporteerbare data met volledige traceerbaarheid. Elke berekening toont de bron, aannames en toegepaste methodologie.