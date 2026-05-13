Nu de Europese en internationale regelgeving voor scheepvaartemissies steeds verder wordt uitgebreid, hebben de maritieme technologiebedrijven Awake.AI en Tidalis (Delft) een partnerschap aangekondigd dat zich richt op het monitoren en rapporteren van emissies voor havens en rederijen. De samenwerking koppelt operationele gegevens over havenbezoeken aan bestaande maritieme operationele systemen om geautomatiseerde emissierapportage te ondersteunen.

De emissiemonitoringssoftware van Awake.AI zal beschikbaar worden gesteld in combinatie met de scheepsverkeersdiensten en havenbeheersystemen van Tidalis, die wereldwijd worden gebruikt door havens, kustwachten en maritieme autoriteiten. Rederijen en havens worden geconfronteerd met toenemende rapportageverplichtingen in verband met FuelEU Maritime, het EU ETS en de decarbonisatiedoelstellingen van de IMO.

Volgens de overeenkomst zal de Emission Monitor van Awake.AI worden gecombineerd met operationele gegevens uit Tidalis-systemen om gegevens over havenbezoeken, schepen, brandstofvoorziening, ladingafhandeling, walstroom en gate- gebeurtenissen om te zetten in geautomatiseerde Scope 1-3 emissierapportage. Het systeem stelt havens, terminals en rederijen in staat om emissiegegevens te monitoren en te beheren voor alle haven- en scheepsactiviteiten. Het doel is om handmatige rapportageprocessen te verminderen en de emissietransparantie voor havens, terminals en rederijen te verbeteren.

“Havens verwerken al dagelijks grote hoeveelheden operationele scheepsgegevens”, aldus Karno Tenovuo, CEO van Awake.AI. “Je kunt niet decarboniseren wat je niet kunt meten. De uitdaging is om die gegevens om te zetten in betrouwbare en controleerbare emissierapportage die zowel de naleving van regelgeving als de operationele besluitvorming ondersteunt. De implementaties starten dit jaar al in Europese havens om te voldoen aan de CSRD-vereisten.”

Geert-Jan den Besten, CEO van Tidalis, zei dat havens steeds vaker op zoek zijn naar praktische manieren om de emissietransparantie te verbeteren en tegelijkertijd efficiënte scheepsoperaties te behouden. “We zijn er trots op om met Awake.AI samen te werken. Hun expertise is een waardevolle aanvulling op het wereldwijde netwerk van Tidalis en het vertrouwen dat onze klanten dagelijks in ons stellen”, zei hij.

De bedrijven gaven aan dat de uitrol zich in eerste instantie zal richten op havens en maritieme autoriteiten in Europa, gevolgd door projecten in Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika in 2026 en 2027.

De scheepvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, terwijl meer dan 80% van de wereldhandel over zee wordt vervoerd. De toenemende regelgeving, waaronder de uitbreiding van de EU ETS-dekking voor scheepvaartemissies en de decarbonisatiedoelstellingen van de IMO, vergroot de behoefte aan transparantere emissierapportage in de maritieme sector.

Tidalis ondersteunt maritieme verkeersoperaties voor havens en autoriteiten wereldwijd, terwijl Awake.AI technologie ontwikkelt voor reisoptimalisatie en emissierapportage voor scheepvaart- en havenactiviteiten.