Innovatieve kleding maken die slijtvast en vooral betaalbaar is: dat is het succesrecept van Decathlon. Vertrouwelijke documenten die de Franse NGO Disclose heeft verkregen, vertellen echter een heel ander verhaal over de sportretailgigant. Kinderarbeid, uitgebuite Oeigoerse arbeiders in China, banden met ontbossing in Brazilië, etc.: de onthullingen van Disclose laten zien dat de multinational bereid is alles te doen om de winst te maximaliseren.

Achter iconische producten – de 2 Seconds-tent, de Quechua-rugzak van 3 euro en het snorkelmasker Easybreath – schuilt een naam die hand in hand gaat met innovatie: Decathlon. Het Franse merk heeft van zijn vindingrijkheid een embleem gemaakt. Het beschikt over designcentra dicht bij de Alpen, aan de Atlantische kust en in de buurt van Lille, in het departement Nord, waar het in 1976 begon in een klein magazijn aan een tweebaansweg. Bijna vijftig jaar later heeft het de harten van consumenten veroverd en is het al jaren een van de populairste merken in Frankrijk.

Deze prestatie overschaduwt bijna het feit dat Decathlon in de eerste plaats een geldmachine is die elke vier dagen ergens ter wereld een nieuwe winkel opent. De omzet is in tien jaar tijd verdubbeld en bereikte in 2023 15,6 miljard euro – een nettowinst van 931 miljoen euro. Het was zo’n prestatie dat het bedrijf, dat niet beursgenoteerd is, dividenden van in totaal 1 miljard euro uitkeerde aan zijn meerderheidsaandeelhouder, de familie Mulliez, die ook eigenaar is van Leroy Merlin, Auchan en Kiabi. Dit gebeurde ten koste van de winkelmedewerkers, aldus vakbonden van Decathlon die in december 2024 een staking uitriepen, een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis van het merk. Het bedrijf is zelden het onderwerp van controverse, maar het imago werd eind 2023 bezoedeld toen Disclose onthulde dat het zijn producten nog steeds in Rusland verkocht via bedrijven die gevestigd waren in belastingparadijzen. De “liefde voor sport” die het merk verkondigde, leek in het niet te vallen bij hebzucht, en dit wordt bevestigd door een nieuw driedelig onderzoek.

Gedurende een jaar heeft Disclose zich verdiept in de handelsgeheimen van de Franse multinational. “We hebben tientallen interne documenten geanalyseerd, exclusieve getuigenissen van voormalige personeelsleden verzameld en samengewerkt met onafhankelijke onderzoekers. Ons onderzoek heeft de ernstige menselijke en ecologische gevolgen van Decathlons “low cost”-strategie blootgelegd.”

Schaarse lonen in Bangladesh, kinderarbeid en mensenhandel in China: ons onderzoek onthult dat de belangrijkste leveranciers van Decathlon in Azië hun toevlucht nemen tot verschillende vormen van moderne slavernij. Deze schandalige productieomstandigheden zijn het gevolg van de kostendruk die het Franse merk op zijn onderaannemers legt. Om meer geld te besparen, omvatten de partners van Decathlon ook fabrieken die hun leerbenodigdheden betrekken van veeretailgiganten die ervan worden beschuldigd primair verantwoordelijk te zijn voor illegale ontbossing in Brazilië.

Op de fast fashion-kar

Hoewel het merk miljoenen heeft geïnvesteerd om niet als een “low cost”-merk te worden getypeerd, zijn de twee woorden alomtegenwoordig in interne documenten die een interne bron met Disclose deelde. Lage prijzen zijn wat het merk ertoe aanzet om de meeste kledingstukken door onderaannemers te laten maken. Decathlon heeft 1.264 onderaannemers wereldwijd en slechts negen eigen productielocaties. Voor maximale winstgevendheid zoekt de fabrikant allereerst naar de goedkoopste fabrieken, namelijk die “die werken voor goedkope merken die betrokken zijn bij massaproductie”, volgens een intern document met selectiecriteria voor onderaannemers. Je zou denken dat zo’n agressieve commerciële strategie alleen was weggelegd voor Chinese fast fashion-giganten als Shein en Temu.

De belangrijkste leveranciers bevinden zich in Azië: in volgorde van belangrijkheid, in China, Vietnam en Bangladesh. Dat laatste wordt in een interne roadmap zelfs omschreven als een “low cost country”. Volgens hetzelfde document is het maken van kleding in het land – waar meer dan de helft van de bevolking in sloppenwijken woont – een “kracht” voor Decathlon. In Bangladesh werkt de groep met leveranciers die worden omschreven als “extreem low cost”. Ze nemen adolescenten in dienst die wettelijk gezien minder dan het minimumloon mogen krijgen. Andere fabrieken in de productieketen in het land worden door een voormalig personeelslid omschreven als “clandestien”. Hoewel ze tot 10% van de componenten van een schoen leveren, voert het merk daar geen audits uit, kan Disclose onthullen in het eerste deel van zijn onderzoek.

Statement/reactie Decathlon

We wish to reaffirm our strong commitment to human rights throughout our supply chain. We firmly condemn all forms of forced labour and are dedicated to ensuring the integrity and respect of fundamental rights within our operations.

Regarding our suppliers, in 2023, DECATHLON worked with 1,272 active suppliers (Tier 1 and Tier 2) worldwide. We monitor up to two levels of suppliers, as outlined in our extra-financial performance declaration (link). Full details of our approach can be found on page 32 of this report.

In 2024, DECATHLON proactively conducted 842 audits worldwide (851 in 2023). Beyond these audits, 2,245 of our employees are present year-round in our suppliers’ factories to ensure compliance with regulations and our ethical principles. Additionally, we have implemented a secure and confidential reporting platform that allows our employees and external stakeholders to report any violations, non-compliance, or concerns in a secure and confidential manner.

Any suspicion, impediment, or allegation of a breach of our principles is rigorously examined and thoroughly investigated by both our local and Group compliance teams.

More globally, DECATHLON has implemented several key compliance measures, including:

2010: Creation of an international audit team to verify partners’ compliance to our Code of Conduct.

2015: Launch of specific initiatives to combat forced labour and promote living wages.

2017 & 2021: Revisions of our Code of Conduct, strengthening supplier requirements.

2021: Implementation of ethical recruitment guidelines and improved dormitory accommodation standards for industrial suppliers.

2024: Publication of our Human Rights Policy and formal commitment to the United Nations Global Compact (UNGC).

About our suppliers in China, DECATHLON collaborates with Qingdao Jifa Huaxin Knitting Co., Qingdao Jifa Import & Export Co., and Yanggu Jifa Huaxing Knitting, all part of the Qingdao Jifa Group, located in the Shandong region. It is important to clarify that 100% of the yarns and fabrics used in DECATHLON products manufactured by these companies are supplied directly by DECATHLON, ensuring compliance with our ethical standards.

Furthermore, 100% of the cotton used by DECATHLON is sourced from suppliers committed to responsible practices, including organic and recycled cotton, guaranteeing the absence of forced labour. More details can be found in our 2023 non-financial report (link).

Additionally, we would like to clarify information shared with journalists regarding two other Chinese companies: Xinjiang Xirong Clothing Company Co. Ltd. and Xirong Clothing Company Co. Ltd. These entities have never been DECATHLON suppliers. All our ethical principles are outlined in our publicly available Code of Conduct, which applies to all our suppliers. We treat all disclosed information with the utmost seriousness and will take appropriate action in response to any confirmed breaches.

We hope this information provides useful insights into our commitment to human rights and responsible sourcing throughout our global supply chain.