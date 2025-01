Decathlon Nederland verwelkomt Laurens Nolet als nieuwe Circular Leader. In deze rol krijgt de ervaren circulair en sociaal ondernemer de verantwoordelijkheid om de circulaire missie en strategie van Decathlon Nederland verder vorm te geven. Dit met als doel het aandeel en verkoop van tweedehands producten te vergroten en de bestaande circulaire diensten verder te ontwikkelen en op te schalen.

Decathlon heeft als wereldwijde missie “move people through the wonders of sport”. Hierbij biedt het van origine Franse sportmerk een breed en toegankelijk assortiment met van goede kwaliteit sportartikelen. Decathlon is zich als wereldwijde producent bewust van zijn ecologische impact en is daarom op verschillende vlakken actief om die impact te verlagen. Naast strategische keuzes op beleid en productniveau, investeert het bedrijf ook in het opzetten en uitdragen van verschillende circulaire programma’s om de levensduur van producten te verlengen. Dat is nodig om uitstoot van nieuwe productie en afval terug te dringen. Concrete voorbeelden hierbij zijn het uitbreiden van reparatiemogelijkheden, het opzetten van een verhuurdienst en het doorontwikkelen van haar eigen BuyBack- en Second Life-programma. Met deze laatste twee programma’s worden gebruikte sportproducten door consumenten ingeruild voor een cadeaubon en vervolgens weer als tweedehands product doorverkocht.

“Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar niet ten koste van ons milieu,” vertelt Laurens Nolet. “Bij Decathlon geloven we dat duurzaam ondernemen en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaan. Ik kijk ernaar uit om samen met het team nieuwe manieren te ontwikkelen om duurzaam consumeren toegankelijk te maken voor iedereen die sport.”

Een versnelde circulaire transitie

Als nieuwe Circular Lead brengt Laurens Nolet een schat aan ervaring en passie mee naar Decathlon Nederland. De afgelopen zes jaar heeft Nolet als COO bij Roetz-Bikes bewezen dat circulair ondernemen commercieel succesvol kan zijn. Onder zijn leiding bouwde het bedrijf een winstgevend businessmodel uit rond de remanufacturing en refurbishment van deelfietsen van oa. NS OV-Fiets, De Nationale PostcodeLoterij en het Belgische Bluebike. Daarvoor werkte Nolet 8 jaar lang als consultant bij Deloitte, waar hij o.a. organisaties als Nike, adidas en Artsen zonder Grenzen adviseerde over hun aanvoer- en distributieketens in o.a. Europa, China en West-Afrika. Bij Decathlon kan Nolet zijn commerciële en operationele ervaring inzetten om de circulaire transitie die het bedrijf beoogt, te versnellen.

“De circulaire transitie is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd,” stelt Nolet. “Mijn drijfveer is om bedrijven te helpen verduurzamen op een manier die positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Alleen dan zal impact blijvend en schaalbaar zijn. Bij Decathlon kan ik die ambitie waarmaken: we maken sport niet alleen toegankelijker, maar ook duurzamer voor toekomstige generaties.”