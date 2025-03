Vanaf heden kun je bij Decathlon ook fietsen van externe merken inruilen voor een Decathlon giftcard. Dit is een uitbreiding op de huidige Buyback-dienst, waarbij tot nu toe enkel producten van Decathlon’s eigen merken konden worden ingeruild. Ingeleverde producten worden vervolgens opnieuw aangeboden binnen de Second life range.

Waar sporters voorheen bij Decathlon gebruikte sportproducten van Decathlon’s eigen merken konden inruilen voor een Decathlon giftcard, is deze service voor de fietsen vanaf heden uitgebreid. Van de zogenaamde Buyback-dienst, kan nu namelijk ook gebruikgemaakt worden met fietsen van externe merken. Dit was voorheen enkel het geval voor Decathlon’s eigen fietsmerken B’twin, Van Rysel, Elops, Rockrider, Triban en Riverside.

In ruil voor deze ingeleverde fiets, ontvangen klanten een door Decathlon op waarde geschatte giftcard. Deze kunnen ze vervolgens gebruiken om nieuwe producten aan te schaffen of gebruik te maken van andere circulaire diensten zoals Second life en Repair.

De Week van de Circulaire Economie

Dit nieuws valt mooi samen met Decathlon’s deelname aan de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze week nodigt Decathlon haar klanten uit om een Decathlon winkel te bezoeken en te informeren naar de circulaire diensten die ze aanbieden: Buyback, Repair, Second life en Rental. Decathlon wil haar klanten hiermee bewust maken van het feit dat je niet altijd nieuwe producten hoeft te kopen als je een nieuwe sport wilt uitproberen.

Decathlon heeft als wereldwijde missie “move people through the wonders of sport”, waarbij ze ook klanten willen aanzetten tot meer verantwoord consumeren. Hierbij spelen circulaire modellen een cruciale rol. Bij het sportmerk kunnen klanten al sinds de opening producten laten repareren, maar sinds 2022 kunnen zij ook gebruikte producten inruilen voor een giftcard via het Buyback-programma. Die dienst gaat hand in hand met de tweedehands range onder de naam “Second life”, waar de ingeruilde producten opnieuw worden aangeboden, indien nodig na opknappen en reparatie. Daarnaast kunnen klanten in verschillende winkels een kinderfietsabonnement afsluiten.

Decathlon is zich als wereldwijde producent bewust van zijn ecologische impact en is daarom op verschillende vlakken actief om die impact te verlagen. Naast strategische keuzes op beleid en productniveau, investeert het bedrijf ook in het opzetten en uitdragen van verschillende circulaire programma’s om de levensduur van producten te verlengen. Dat is nodig om uitstoot van nieuwe productie en afval terug te dringen. “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar niet ten koste van ons milieu,” vertelt Laurens Nolet. “Bij Decathlon geloven we dat duurzaam ondernemen en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaan.”