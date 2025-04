Multisportspecialist Decathlon zet haar duurzaamheidsinspanningen voort en kondigt een samenwerking met Renewaball aan. Het bedrijf is gespecialiseerd in het recyclen van gebruikte tennis- en padelballen en het upcyclen hiervan tot nieuwe ballen. Vanaf nu staan ​​er in een aantal Duitse Decathlon-winkels op de racketsportafdelingen Renewaball-inzamelbakken voor gebruikte tennis- en padelballen. Deze ballen worden vervolgens meegenomen in het innovatieve recyclingproces van Renewaball.

Gecertificeerde recyclingexpertise

De Nederlandse start-up Renewaball heeft een wereldwijd uniek proces ontwikkeld om het rubber en vilt in de ballen te scheiden. Deze cruciale stap maakt het mogelijk om van de grondstoffen nieuwe, hoogwaardige tennis- en padelballen te produceren. Tijdens het proces worden de ballen van het vilt gescheiden, wordt het rubber eruit versnipperd en worden er nieuwe ballen gemaakt van 100% Europese schapenwol, katoen en ook wat nieuw rubber. Uit een onafhankelijke levenscyclusanalyse is gebleken dat de productie van een Renewaball tennis- of padelbal 29% minder CO2-uitstoot veroorzaakt vergeleken met de productie van een conventionele bal (0,4057 kg CO2e versus 0,58213 kg CO2e). Zowel de Internationale Tennisfederatie (ITF) als de Wereld Padelfederatie hebben de gerecyclede ballen gecertificeerd. Renewaball zelf heeft het erkende B Corp-certificaat ontvangen voor haar sociale en milieubetrokkenheid.

Zinvolle upcycling

Decathlon biedt haar klanten de mogelijkheid om hun gebruikte ballen toe te vertrouwen aan een veilig en beproefd recyclingsysteem.

“Recycling is niet hetzelfde als recycling. Wij willen onze klanten transparantie bieden en ervoor zorgen dat hun gebruikte ballen niet alleen op de juiste manier worden gerecycled, maar dat ze ook worden gebruikt om nieuwe, hoogwaardige ballen te maken. Om een ​​zo gesloten mogelijke kringloop te creëren, is het veel zinvoller om de grondstoffen te upcyclen tot nieuwe ballen dan om ze te downcyclen voor andere toepassingen. Met Renewaball hebben we een partner gevonden die onze hoge normen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit deelt.” – Alexandra Kaufmann, recyclingleider bij Decathlon Duitsland

“We zijn bijzonder verheugd over de samenwerking met een bedrijf als Decathlon, dat zelf veel belang hecht aan duurzaamheid in de sport. Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van grondstoffen in de racketsport.” – Hélène Hoogeboom, CEO Renewaball

Minder milieuvervuiling

Volgens Renewaball worden er in Nederland jaarlijks 5,5 miljoen tennisballen gebruikt en wereldwijd zo’n 350 miljoen – exclusief padelballen. 97% van de tennis- en padelballen belanden in de prullenbak. Wanneer de ballen slijten, komen er bovendien microplasticdeeltjes in het milieu terecht die bijdragen aan de vervuiling van de oceaan.

Door samen te werken met Renewaball en inzamelpunten te creëren in de vele winkels in heel Duitsland, draagt ​​Decathlon bij aan het vergroten van de hoeveelheid gerecyclede ballen, het verbeteren van de ecologische voetafdruk van de tennis- en padelsport en het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van recycling.

Over Renewaball

Renewaball is ’s werelds eerste ronde tennis- en padelbal, gemaakt van gebruikte tennis- en padelballen. Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 350 miljoen tennisballen gebruikt – en bijna evenveel padelballen.

Tennis- en padelballen vormen een groot probleem voor het milieu: ze zijn gemaakt van rubber en vilt, dat microplastische vezels bevat zoals polyester en nylon. Als wij spelen, komen deze stoffen in de lucht terecht die wij inademen (binnen) of in de bodem, rivieren en oceanen (buiten). Renewaball zamelt oude tennis- en padelballen in heel Europa in en gebruikt een innovatief proces om ze om te vormen tot nieuwe Renewaballs – met vilt van 100% Europese schapenwol.