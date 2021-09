Dear Denier winnaar Moving Fashion Forward Award 2021

Vanmiddag, maandag 27 september, is de winnaar van de Moving Fashion Forward Award kenbaar gemaakt. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week, die nog tot 29 september duurt, werd het meest vooruitstrevende, innovatieve en creatieve duurzame fashionlabel bekroond. Hierbij werd gekeken naar baanbrekende merken en de impact die ze met hun merk maken op de transitie binnen de mode-industrie en de verduurzaming van de maatschappij.

Dit jaar vond de award uitreiking in een digitale vorm plaats, en werden de genomineerden tijdens het event allemaal persoonlijk door de jury toegesproken. Een vakkundige jury nomineerde dit jaar zes indrukwekkende Europese duurzame modemerken. Zij beoordeelden merken aan de hand van de volgende criteria: impact, innovatie, productiewijze en onderscheidend vermogen. De jury bestaat uit Saja Chander (Fairbee), Harry Bijl (Inretai), Michel Smit (Goodbrandz/ InspiringStories) en Nanette Hogervorst (Sustainable Fashion Gift Card). Deze jury heeft Dear Denier tot winnaar uitgeroepen.

Volgens de jury scoort Dear Denier opvallend hoog met betrekking tot ‘het maken van impact’. Panty’s zijn in het algemeen een van de meest vervuilende kledingstukken in je kledingkast. Ze zijn op basis van olie (=nylon) geproduceerd, zijn daardoor niet afbreekbaar, en tegelijkertijd wordt een panty gemiddeld slechts een of enkele keren gedragen, alvorens er een ladder in zit en weggegooid wordt. Panties zijn niet recyclebaar, gezien de mix van materialen, dus het is echt een enorme vervuiler. Daarentegen zijn er slechts een handjevol duurzame pantylabels die deze zeer vervuilende markt proberen te veranderen. Dear Denier doet dit met groot succes, en kan zich als enig duurzaam pantylabel meten met de alom bekende pantylabels in de Bijenkorf. Het merkumfeld aldaar bestaat uit de pantylabels die deze markt al jaren domineren. Dear Denier heeft hier een prachtige positie tussen weten te verwerven, en bewijst hiermee dat zij een belangrijke verandering in deze productgroep weten te bewerkstellingen.

“Zij hebben een duidelijk sustainability framework. Kunnen 10 punten noemen aan de consument waarom je Dear Dernier zou moeten dragen. Ook mooi is dat zij voor ons in kaart brengen wat de industry challenges zijn, hoe zij daarmee omgaan en onderbouwen hun impact met cijfers. Je hoeft weinig te lezen en je weet direct waar ze voor staan. Daarin zijn ze onderscheidend, laten ze hun impact zien en ze geven duidelijk aan wat hun productiewijze is, inclusief keurmerken en certificaten. Dear Denier heeft een PETA certificaat en het recycle initiatief lijkt een mooie samenwerking tussen onderzoek en markerspelers. Hoe ze het environmental deel van duurzaamheid hebben neergezet is erg knap.” Aldus het jurycommentaar.

De award werd uitgereikt uit handen van Saja Chander, oprichtster van online duurzaam mode- en lifestyle platform FAIRBEE.com. De andere genomineerden waren:

– Armedangels

– Lanius

– Maium

– Mercer Amsterdam

– Thinking Mu