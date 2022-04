Ook dit jaar wordt de Food100 weer samengesteld! De lijst biedt een podium voor mensen die zich inzetten voor beter en eerlijker voedsel voor iedereen. Zonder hen geen verandering. En die verandering is hard nodig. Ben of ken jij die voedselveranderaar in agrifood? Meld jezelf of diegene dan voor 1 juni aan voor de Food100-verkiezing via Food100.nl.

Structurele verandering is noodzakelijk

De schokken die onze wereld treffen, zijn verbonden met ons voedselsysteem. Verdiepte Covid-19 de discussie over zoönosen, gezonde voeding en leefstijl, de geopolitieke schokken van 2022 roepen klassieke vragen op over voedselzekerheid. Is er genoeg? En is het voedsel nog betaalbaar? De ecologische schok van klimaatverandering toont intussen steeds nadrukkelijker de noodzaak aan om aan een voedselsysteem te bouwen zonder negatieve impact op planeet, mens en dier.

Samen maak je meer impact

In zo’n turbulente fase is innovatie, kennisdeling en verbinding belangrijker dan ooit. Niet polarisatie brengt ons verder, maar een voortdurende dialoog tussen alle spelers in de voedselketen. Daarom is een initiatief als Food100 belangrijk. Een beter voedselsysteem wordt pas een feit als er genoeg mensen van overtuigd zijn dat een betere toekomst voor ons voedsel mogelijk is. Met de Food100 willen initiatiefnemers Slow Food Youth Network, AgriFood Capital, Food Hub en Food Inspiration iedereen die zich binnen Nederland actief inzet voor beter eten en drinken een podium bieden: de waardering voor wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral voor wat ze doen.

Ook dit jaar is er weer plaats in de lijst voor 50 aanstormende talenten van onder de 35 jaar en 50 gevestigde voedselveranderaars van boven de 35 jaar. Door generaties te verbinden creëert de Food100 een lijst van mensen die met elkaar nog meer impact kunnen maken en een voorbeeld kunnen zijn voor velen. Je kunt je aanmelden via www.food100.nl/aanmelden2020.

Waarom jij een plek op de lijst wil veroveren?

✓ toegang tot een netwerk van meer dan 300 impactmakers in voedsel

✓ mogelijkheid om met een extra benoeming Foodheld van 2022 te worden

✓ een exclusieve plek aan de Food Inspiration Trendtable tijdens het jaarlijkse Food100-event

De Food100-jury van 2022

De initiatiefnemers van de Food100 stellen in 2022 voor de zesde keer een lijst samen met inspirerende voedselveranderaars. Een deskundige, onafhankelijke jury van experts uit de hele voedselketen selecteert uit alle inzendingen de 100 meest aansprekende voorbeelden.

De jury vormt een brede afspiegeling van de voedselketen en bestaat uit de volgende experts:

Isabel Boerdam, oprichter van Green Food Lab, de Hippe Vegetariër en De Week Zonder Vlees

Jeroen Candel, universitair hoofddocent bestuurskunde, lid van de Raad voor Dieraangelegenheden en de raad van toezicht van de Transitiecoalitie Voedsel

Christiaan Vette, zelfstandig adviseur voor strategie, innovatie en transformatie

Anne Reijnders, inspireert tot nieuw eetgedrag met De Lekkere Man en via tv-programma’s

Tim van der Mark, varkenshouder en bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Tarique Arsiwalla, oprichter van Protix, investeerder in duurzame agri start-ups en strategisch adviseer bij Vermaat Group.

Dalila Sayd, werkt aan een sociaal voedsellandschap met Het Eetschap.

Aanmelden voor de Food100

Ben jij of ken jij een voedselveranderaar in agrifood die een plek verdient in de Food100? Deel jouw motivatie dan met ons via www.food100.nl/aanmelden2020. Op 31 mei sluit de aanmelding!

Over de initiatiefnemers

Slow Food Youth Network

Slow Food Youth Network (SFYN) is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een good, clean & fair voedselsysteem. SFYN gelooft dat jongeren een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom brengt SFYN door middel van evenementen, campagnes en projecten jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar.

AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Voedselmakers die geloven dat de manier waarop we vandaag voedsel maken en eten, het verschil maakt voor morgen. Samen werken ze aan de slimste en duurzaamste voedselketens, van boer tot bord. Precies, circulair, waardevol en verbonden.

Food Hub

Food Hub maakt opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. In opdracht of op eigen initiatief. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals om de veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen. De doelstelling van Food Hub is de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem te blijven aanjagen.

Food Inspiration

Food Inspiration is een multimediaal inspiratie-platform voor professionals binnen de wereld van eten, drinken, slapen en gastvrijheid. Food Inspiration helpt haar volgers om succesvol te blijven binnen de turbulente wereld van service en hospitality. Onder andere met het maandelijkse digitale Food Inspiration magazine en tijdens jaarlijkse evenementen zoals de Food Inspiration Days en Food Unplugged.

Food100 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Food Valley NL en Food Impactors.