Tijdens een inspirerende finale op Molenterrein De Otter in Amsterdam, zijn de winnaars van de Wubbo Ockels Innovatieprijs 2025 bekendgemaakt. De vakjury, onder leiding van Joos Ockels, heeft de volgende drie finalisten uitgeroepen tot winnaars van deze derde editie: Aestuarium, ION-Energy en Taaly.

Aestuarium: visionaire toepassing van synthetische biologie om ontzilting radicaal energiezuiniger en circulair te maken.

ION-Energy: baanbrekende technologie om elektrische lading uit de atmosfeer te oogsten en om te zetten in bruikbare stroom.

Taaly: een unieke inzet van AI‑ondersteunde taalcoaches die migranten en vluchtelingen helpt sneller taalvaardig en sociaal verbonden te worden.

“Deze winnaars laten zien dat innovatie, idealisme en daadkracht hand in hand kunnen gaan,” zegt Joos Ockels, voorzitter van de jury. “Ze vertalen complexe uitdagingen naar concrete oplossingen met echte schaalbare impact, precies de mentaliteit die Wubbo voor ogen had.”

Voor deze editie dienden 63 kandidaten hun ideeën in, variërend van sociale innovaties tot technologische oplossingen voor circulariteit, water, energie, biodiversiteit en gezondheid. De tien finalisten presenteerden vanavond hun plannen tijdens de feestelijke finale op het Molenterrein aan de Kostverlorenkade in Amsterdam.