Op het impact event van Stichting Positieve Impact in Amersfoort werd Quirine de Weerd (Head of CSR & Corporate Communications, Lidl Nederland) verkozen tot ‘MVO Manager van het Jaar 2024’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, duurzaam ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.

De verkiezing werd dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met ASN Bank en Viking als partners. De winnaar ontving een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een duurzame warmtekussen van stoov.

Ruim 1.000 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Quirine waren dit Wendeline Besier (Programma Directeur Duurzaamheid, Dura Vermeer Divisie Infra) en Jan Peter Niezink (MVO Manager, ’s Heeren Loo). Naast de abonnees van de nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden de ruim 400 aanwezigen op het event hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

Dit zegt de vakjury over Quirine: “Ze maakt met de activiteiten bij Lidl duurzaamheid bereikbaar en bereikt daarmee de massa. Lidl is vaak koploper op het gebied van duurzaamheid in de sector met veel nieuwe initiatieven. Enkele wapenfeiten van Quirine zijn het stellen van een doel voor de eiwittransitie en (recentelijk) een duurzaam keteninitiatief rondom brood. Ook is ze heel actief op het gebied van afval (zero waste): 95% van het restafval wordt weer inmiddels hergebruikt.

Met veel energie en overtuigingskracht zet Quirine zich in om ervoor te zorgen dat duurzaamheid in de breedste zin standaard een belangrijke factor is in de besluitvorming binnen Lidl. Ook is ze naar buiten het boegbeeld van Lidl op het gebied van duurzaamheid.”

De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Piet Sprengers (Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank)

Folkert van der Molen (organisator verkiezing en founder Van der Molen E.I.S.)

Andy van den Dobbelsteen (Duurzaamheidcoördinator TU Delft en ‘MVO Manager van het Jaar 2023’)

Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

Ruud Koornstra (ondernemer en Nationale Energiecommissaris)

André Nijhof (Professor Sustainable Business and Stewardship Nyenrode Business Universiteit)

Over Van der Molen E.I.S.

Folkert van der Molen is als duurzame ondernemer actief met zijn bedrijf Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing en runt een viertal duurzame web portals waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) en de Nationale en Internationale websites voor duurzaamheidsverslaggeving.

Tevens is Folkert founder en organisator van de eerste 20 edities (2000-2021) van het Nationaal Sustainability Congres dat in de jaren 2000-2021 jaarlijks het grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is Folkert partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. In 2023 was hij co-organisator van een uitverkocht congres Purpose Day XL (550 deelnemers).

Hij is mede-initiatiefnemer en co-organisator van de Nederlandse CSRD Awards en CSRD DAY.

Van der Molen E.I.S. viert dit jaar haar 25 jarig jubileum.

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek of verzekering afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie. De strategie van ASN Bank is erop gericht om als digitale, duurzame bank te groeien door een sterke klantrelatie en een breed aanbod van producten en diensten.

ASN Bank maakt met BLG Wonen, RegioBank en SNS onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van de Volksbank waar.

Over Viking

Viking is de expert op het gebied van werkplekoplossingen. Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten om productiever, efficiënter, duurzamer en kosten-effectiever te zijn. Bij ieder aanbod houdt Viking rekening met duurzaamheid: wij bieden een ruimt assortiment aan duurzame alternatieven aan voor producten en kijken altijd hoe we leveringen kunnen combineren. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van alle leveringen aan onze klanten.