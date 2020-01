ABN AMRO gaat gebruikte tennisballen inzamelen en recyclen tot Sustainaball

ABN AMRO wil in de komende weken zo veel mogelijk gebruikte tennisballen inzamelen en recyclen tot een nieuwe duurzame tennisbal: de Sustainaball. Om dat mogelijk te maken, roept zij bezoekers van het ABN AMRO World Tennis Tournament (WTT) op hun oude tennisballen mee te nemen en in te leveren. Dit is ook mogelijk bij één van de 28 tennisclubs in Nederland die dit initiatief ondersteunen.

Een initiatief dat goed aansluit op de duurzame strategie van ABN AMRO. De bank wil de weg naar een meer duurzame en inclusieve samenleving versnellen en doet dit in de vorm van allerlei duurzame en maatschappelijke projecten, mede als sponsor van verschillende sporten. Zo bundelt ABN AMRO als hoofdsponsor van het WTT in de komende drie jaar opnieuw de krachten met Rotterdam Ahoy om het tennistoernooi nog duurzamer te maken.

In deze overgang naar een duurzame, inclusieve samenleving wil ABN AMRO zelf het goede voorbeeld geven, ofwel een Game Changer zijn. Zij geeft hieraan onder meer inhoud als sponsor van verschillende sporten en maatschappelijke initiatieven.

“We willen als bank samen met onze klanten en partners een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie in een stroomversnelling brengen”, vertelt Ernst Boekhorst, Manager Brand, Sponsoring & Foundation van ABN AMRO. “Zo slaan we de handen ineen met Rotterdam Ahoy met als doel het WTT nog duurzamer maken. Dit doen we in drie domeinen: hospitality, mobiliteit en circulariteit. Zo willen we vanaf 2021 in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en RET bezoekers stimuleren om met het ov in plaats van met de auto naar het toernooi te komen. Daarnaast bieden we een ruim aanbod aan vegetarische maaltijden en wordt het afval in samenwerking met SUEZ gescheiden. Als onderdeel van de samenwerking die we ook voor de komende drie jaar hebben verlengd, breiden we dit met andere duurzame maatregelen uit.”

Tijdens het WTT dat van 8 tot en met 16 februari in Rotterdam Ahoy wordt gehouden, roept ABN AMRO iedereen op om oude tennisballen een tweede leven te geven. Bezoekers kunnen hun gebruikte tennisballen inleveren in speciale inzamelbakken in Ahoy of bij de 28 deelnemende tennisverenigingen. Voor de recycling van de tennisballen werkt ABN AMRO samen met Agricon Nederland. Dit bedrijf zorgt voor de upcycling van de oude tennisballen tot de Sustainaball.

Elk jaar belanden er zo’n 300 miljoen tennisballen in de afvalbak. Als hoofdsponsor van het ABN AMRO World Tennis Tournament wil ABN AMRO dat veranderen. ABN AMRO gelooft in Game Changers: mensen of innovaties die het spel voorgoed veranderen. Daarom zamelen wij zoveel mogelijk oude tennisballen in om hier nieuwe mee te maken: de Sustainaballs. Alle ballen verzamelen dus! Doe je mee?

Heb jij thuis nog oude tennisballen liggen? Lever deze dan in en maak kans op mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld een paar limited edition Circular Sneakers. Het inleveren van oude tennisballen kan o.a. tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in AHOY, Rotterdam. Dit vindt plaats van 8 tot en met 16 februari 2020. Je kan de ballen ook van 25 januari t/m 16 februari 2020 inleveren bij een van de vele tennisclubs in het land. Kijk hier voor de clubs bij jou in de buurt. Uiterlijk 28 februari 2020 zijn de prijswinnaars bekend. Deze ontvangen hierover persoonlijk bericht. Mooie actie natuurlijk, maar wel jammer dat er slechts 28 van de 1700 tennisverenigingen in Nederland meedoen.

ABN AMRO geeft hiermee een vervolg aan een vergelijkbaar initiatief waarbij zij vorig jaar gebruikte tennisballen heeft ingezameld om hiervan een Playground te maken voor de Krajicek Foundation, waarvan zij partner is. Ook de Tennis Experience krijgt dit jaar een vervolg. Hierbij maken 450 Rotterdamse basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 voor, tijdens en na het WTT kennis met de tennissport. Dit door lessen te volgen in aan de sport gelieerde vaardigheden, door clinics en het bijwonen van een wedstrijd. Deze scholen zijn geselecteerd in samenwerking met het Jeugd Educatie Fonds, met als doel kinderen die door hun achtergrond of thuissituatie niet direct met sport in aanraking komen kennis te laten maken met de tennissport.

Daarnaast organiseert ABN AMRO samen met een aantal partners van het WTT op maandag 10 februari onder de noemer Sustainaball een seminar over duurzaamheid. Het seminar wordt georganiseerd door de Green Connection, een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, Sigma Coatings Nederland, DHL, Rotterdam Marriott Hotel, Achmea, Peugeot Nederland en Rotterdam Ahoy. Na een plenair programma organiseert elke partner een inspiratiesessie. Zo geeft ABN AMRO een sessie waarin Jan Raes, Global Sustainability Advisor, op basis van een aantal voorbeelden laat zien hoe de bank klanten helpt de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Het sponsorship van het WTT is onderdeel van een veelomvattende sponsorstrategie van ABN AMRO. Zo onderzoekt de bank met clubs die zij sponsort welke mogelijkheden er zijn om deze clubs te verduurzamen. Ook heeft ABN AMRO een sterke focus op het bevorderen van diversiteit en inclusie in de sport.