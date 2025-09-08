De Rainforest Alliance onthult vandaag haar nieuwe Regenerative Agriculture Standard, een gespecialiseerde certificering die boeren en bedrijven helpt bij het onderhouden van een duurzamere leefomgeving en bijdraagt aan het herstel van tropische ecosystemen. Vanaf 2026 zal het keurmerk te vinden zijn op gecertificeerde regeneratieve producten, zodat consumenten direct kunnen zien dat deze producten afkomstig zijn van boeren die zich actief inzetten voor het verrijken van het land en zorgen voor een betere levensstandaard voor alle betrokkenen. Het keurmerk is als eerste beschikbaar voor koffie en later in 2026 voor cacao, citrus producten en thee.

Kritiek moment voor wereldwijde landbouw

Deze aankondiging komt op een cruciaal moment voor de wereldwijde landbouw. Extreem weer en voortdurende milieuproblemen zorgen voor tegenvallende oogsten en hebben grote impact op grondstoffenmarkten. Deze uitdagingen, gecombineerd met toenemende sociaaleconomische druk, bedreigen het levensonderhoud van miljoenen koffieboeren – met name kleine boeren die meer dan 70% van ’s werelds koffie produceren.

“Markten moeten overstappen van een ‘do no harm’-mentaliteit naar een op een actief herstelgerichte benadering, zegt Santiago Gowland, CEO van de Rainforest Alliance. Dit is hét moment om een nieuw landbouwmodel te omarmen- een model waarin elke kop koffie meer teruggeeft aan het land en de mensen die ervoor zorgen dan het neemt. Na jaren van onderzoek en samenwerking met boeren en bedrijven, introduceren we met trots onze Regenerative Agriculture-certificering zodat we deze nieuwe aanpak tot een succes kunnen maken”.

Bewezen impact van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw, een duurzame en klimaatslimme methode van voedselproductie, wint aan populariteit als een veelbelovende manier om de natuurlijke functies te herstellen en tegelijkertijd de bestaansmiddelen van boeren te verbeteren. Recente studies tonen aan dat regeneratieve landbouwpraktijken het inkomen van een boer met wel 20% tot 30% kunnen verbeteren.

De Rainforest Alliance heeft deze principes opgenomen in haar Regenerative Agriculture Standard, waarmee boeren een helder, wetenschappelijk onderbouwd certificeringstraject krijgen voor het meten van voortgang en resultaten op vijf impactgebieden: bodemgezondheid en vruchtbaarheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, waterbeheer en levensonderhoud. Door deze praktijken effectief toe te passen, worden koffieboeren productiever en zijn ze toekomstbestendig. Door certificering krijgen ze nieuwe kansen op de markt. Boerderijen en bedrijven worden periodiek aan audits onderworpen om te controleren of ze voldoen aan de certificeringseisen. Bij een positieve beoordeling, krijgen ze de certificering – en mogen ze het regeneratieve keurmerk van de Rainforest Alliance op hun producten gebruiken.

Strategische voordelen voor bedrijven

Voor bedrijven is het inkopen van Rainforest Alliance gecertificeerde regeneratieve koffie een strategische investering in producenten die beter gepositioneerd zijn om klimaatschade te weerstaan en bij te dragen aan veerkrachtige, goed presterende toeleveringsketens. Het stelt merken ook in staat om sterkere duurzaamheidsclaims te maken op basis van geloofwaardige data, hun ESG-prestaties te versterken en te voldoen aan de groeiende verwachtingen van de consument met een vertrouwd Regenerative Agriculture-keurmerk dat staat voor echte impact. Consumenten kunnen op hun beurt beter geïnformeerde aankoopbeslissingen nemen, met het vertrouwen dat hun keuzes zowel boeren als de planeet ondersteunen.

Implementatie en uitrol

De Regenerative Agriculture Standard is al in gebruik op koffieboerderijen in Brazilië, Costa Rica, Mexico en Nicaragua. Bedrijven die bij deze boerderijen inkopen, zullen in 2026 hun eerste Rainforest Alliance-gecertificeerde regeneratieve koffie in het schap te leggen.

De Rainforest Alliance nodigt boeren en bedrijven uit om hun regeneratieve reis te beginnen. Controleer de certificeringseisen van regeneratieve landbouw en begin met de voorbereiding op implementatie. De Rainforest Alliance ondersteunt zowel organisaties die zich pas net oriënteren op het gebied van regeneratieve landbouw als organisaties die al verder in dit proces zijn.