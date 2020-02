De Nederlandse consument verklaart de liefde aan eerlijke chocolade

Duurzaamheid wordt steeds een belangrijker thema. Zo ook bij Feenstra! Naast onze elektrische bussen rijden onze monteurs nu ook op bakfietsen rond in Amsterdam. Heb jij er al eentje zien rijden? #Duurzaamheid #MVO pic.twitter.com/0S0HZuu6Nj

En zo is het maar net! Werknemers met beperking, 'je bent dom als je ze niet aanneemt' nos.nl/l/t/2199583 via @NOS #inclusiefondernemen #mvo #arbeidsbeperking #waardevol

“Voedselverspilling veel groter dan gedacht... “ We moeten meer oog hebben voor de mensen die ons voedsel produceren en hun leef/werkomstandigheden! #mvo #labour rights #decentwork @FAIRTRADE nederland @MaxHavelaar duurzaambedrijfsleven.nl/agri…

Goed artikel in gesprek met Bouchra Talidi over diversiteit en inclusie in organisaties duurzaam borgen. lnkd.in/dxYXzDq #workingfor #csr #mvo #diversiteit

Bijzonder mooi land, Paraguay. Goed gesprek met WWF Paraguay met de hoogste mensenrechten ambtenaren op het Min. van Buitenlandse Zaken. Ze maken stappen, maar er is nog een wereld te winnen voor (inheemse) bevolking op het gebied van mensen- en kinderrechten, milieu en #mvo. pic.twitter.com/6wUiKsLD1n

Benieuwd naar de #VN-lijst van bedrijven die profiteren van de Israëlische #bezetting van Palestijnse gebieden en/of die in stand houden? Download 'm hier: ohchr.org/EN/HRBodies/HR… Mijn advies aan ieder die #MVO hoog in het vaandel heeft: Desinvesteren! #BDS

Valentijnsdag! Denkt u ook aan onze #werkzoekenden? Zij zoeken een werkgever met een maatschappelijk hart #talentwerktvoorrivierenland #kansen #MVO #valentijnsdag pic.twitter.com/FCET1nu8wk

❤ Naast liefde voor het vak, hebben wij ook liefde voor onze gemeenschap. Daarom zijn we trotse sponsor van sport, cultuur en kunst! #MVO accent.nl/mvo/ pic.twitter.com/VJIYVWtSQj

Deze 4 componenten zijn de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lees meer : toolshero.nl/strategie/csr-… #strategie #mvo #strategischmanagement #archiecarroll #toolshero pic.twitter.com/HPWRubrnEH

Kent u of bent u een ondernemer die toekomstbestendig wil blijven? Die graag socialer wil ondernemen, maar meer handvatten nodig heeft om dit te vertalen naar de bedrijfsvoering? Schrijf dan nu in! bsn.nl/opleidingen/ko… #talentwerktvoorrivierenland #kansen #MVO #Rivierenland pic.twitter.com/jBmBBXk4mi

In 2015 gestart als sociale ICT onderneming Copiatek en als erkenning en kers op de taart de hoogst haalbare PSO erkenning het PSO30+ certificaat. #mvo #sociaalondernemen #inclusie #denormaalstezaak #duurzaamheid #pso30+ lnkd.in/e3Q83ps

Creating value for society, de nieuwe mission statement voor @VBOFEB ! Maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid staan voorop. Belang van #MVO of #CSR onderstreept. #vbofeb125 pic.twitter.com/FHgKZuNaEd