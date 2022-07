Na twee jaar afwezigheid, als gevolg van de coronacrisis, kan de zesde editie van de Nationale MeewerkWeek eindelijk plaatsvinden. Van 26 september tot en met 30 september 2022 werken directeuren, CEO’s en managers weer (minimaal) één dagdeel mee op de werkvloer van hun bedrijf. Met als doel de afstand tot de werkvloer te verkleinen, in een tijd waarin verbinding op de werkvloer belangrijker is dan ooit. Hoe ziet het nieuwe werken er nu uit in de praktijk op verschillende lagen van de organisatie? En hoe blijf je tijdens de ongekende krapte op de arbeidsmarkt kritisch kijken naar de processen en effecten daarvan op de mensen binnen het bedrijf? Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Het is essentieel om als werkgever te weten wat er écht speelt op de werkvloer. De Nationale MeewerkWeek biedt deze mogelijkheid.

De vloer op

Het is van belang dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zich aanpassen aan de huidige arbeidsmarkt. De impact die de coronacrisis op de medewerkers heeft gemaakt is groot. Waardering tonen, inzichten krijgen om tot verbetering te komen én plezier in het samenwerken: dat is de Nationale MeewerkWeek. Of het nu gaat om inpakken, assembleren, schoonmaken, orderverwerking, vrachtwagens laden, deelname aan de Nationale MeewerkWeek zorgt voor een verkleining van de kloof tussen het management en de werknemer. Met deelname aan de Nationale MeewerkWeek ervaren managers hoe het is om op de daadwerkelijke werkvloer te staan. Zij ontdekken door mee te werken waar werknemers tegenaan lopen ‘op de vloer’ en krijgen inzicht in wat er moet veranderen om de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast biedt het de uitgelezen kans voor werknemers om in gesprek te gaan met de werkgever. Dat is hét moment om ideeën, oplossingen of problemen te delen. Door het meewerken creëer je verbinding, leer je van elkaar en zie je of mensen wel op hun plek zitten. De inzet van werkgevers is cruciaal om deze issues het hoofd te bieden.

Het belang van verbondenheid

John van Hoof, voorzitter Raad van bestuur bij CSU (initiatiefnemer van de Nationale MeewerkWeek): “Het klinkt logisch: medewerkers die elkaar vertrouwen, zich gezien en gewaardeerd voelen, presteren beter. Maar zeker de afgelopen twee jaar, waarin veel medewerkers door corona vanuit huis werkten, heeft dat gevoel van ‘verbinding’ behoorlijk onder druk gestaan. Werk aan de winkel voor de werkgevers dus, maar dat is geen gemakkelijke opgave. Want hoe zorg je er als leidinggevende voor dat die verbinding tot stand komt? Door je kwetsbaar op te stellen en open te communiceren. Openstellen als leidinggevende lukt alleen als we niet bang zijn om onszelf te laten zien. Dat vergt een andere manier van leiderschap dan we voorheen gewend waren. Leidinggevenden die niet worden vergeten zijn niet per se degenen die de meest inhoudelijke sturing hebben gegeven aan een team, het zijn degenen die oprecht geïnteresseerd zijn, het beste met het team voor hebben, medewerkers kunnen inzetten op hun sterke punten en het goede voorbeeld geven. In mijn rol binnen CSU kan ik alleen maar zélf het voortouw nemen om in contact te blijven met al onze medewerkers. Door zelf mee te lopen op de werkvloer is er tijd voor ruimte en direct contact, iets wat voor mij als voorzitter Raad van bestuur enorm waardevol is.”

Kom uit dat kantoor

Voorgaande jaren deden onder andere bedrijven als PSV, AFAS Software, PostNL en Hoogvliet al mee aan de Nationale MeewerkWeek. Herman Zondag, directeur customer experience bij AFAS én winnaar van de vorige editie van de Nationale Meewerkweek stak bij de vorige editie onder meer de handen uit de mouwen in het restaurant. Destijds ging er 150 kilo mosselen door zijn handen. “Als je dingen zelf doet, weet je tenminste waar je over praat. Dat is eigenlijk ook meteen de grootste tip die ik heb voor collega-directeuren in het hele land. Kom uit dat kantoor op die bovenste verdieping en ga tussen de mensen staan. Luister en kijk wat er gebeurt. Je kunt corrigeren als het nodig is. Doe dat dan uit liefde. Het is de toon die de muziek maakt.”, aldus Zondag.

