Broodje Utrecht is al 25.000 keer over de toonbank gegaan in bedrijfsrestaurants van onder meer de NS, Koninklijke Jaarbeurs en Provincie Utrecht. Dit broodje – gelanceerd door MVO Nederland, provincie Utrecht, Eric van Veluwen van Antropia en Lokalist in maart 2024 – bestaat volledig uit lokale producten van natuurlijke landbouw. “Broodje Utrecht is het concrete resultaat van een nieuw model van regionale samenwerking. Nu is opschaling nodig. Daarmee is dit broodje een vertrekpunt om de problemen in de landbouw op te lossen”, aldus Ankie van Wersch, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Broodje Utrecht is ontwikkeld door MVO Nederland, de provincie Utrecht, Eric van Veluwen van Antropia en Lokalist. Het broodje komt tegemoet aan de uitdagingen in de landbouw: de boer die het duurzamer wil, kan dat alleen als op lange termijn afzet is gegarandeerd om duurzame en natuurlijke inspanningen te bekostigen. Voedsel-inkopende bedrijven willen wel bijdragen aan de natuur, maar vinden dat nog lastig concreet te maken. Het inkopen van Broodje Utrecht combineert beide behoeftes op een eenvoudige manier, wat bijdraagt aan een toekomst voor boer en natuur.

“Broodje Utrecht combineert een vraag van inkopers met een vraag van boeren die met de natuur meewerken. Het succes van dit nieuwe broodje laat zien dat ook bedrijfsmedewerkers met dat wat ze eten kunnen bijdragen aan een toekomst voor boer en natuur. Zeker als het dan ook nog eens gaat over hun eigen omgeving. Bovendien toont het aan dat elk bedrijf met iets ogenschijnlijk kleins als een broodje al duurzame stappen kan zetten. We noemen het hier niet voor niets al de landbouwtransitie op een broodje”, zegt Ankie van Wersch.

“We hebben al zeven varianten van Broodje Utrecht aangeboden met telkens nieuw brood en beleg. Dat stimuleert onze gasten om ervoor te blijven kiezen. Dat het van lokale en biodiversiteitsvriendelijke boeren komt, spreekt ook een grote groep aan. Zo draag je eenvoudig bij aan een duurzamere wereld”, zegt Patricia Temme, programmamanager duurzaam ondernemen bij NS.

Gedeputeerde van provincie Utrecht Mirjam Sterk zegt: “Als provincie stimuleren wij het eten uit de korte keten. Dat is niet alleen duurzaam en gezond, het draagt ook bij aan het verdienmodel van de Utrechtse agrariërs. We brengen bedrijven, cateraars en voedselproducenten uit de provincie bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Met deze partijen zetten we gezamenlijk stappen richting de gewenste landbouw- en voedseltransitie in de provincie. Het ‘Broodje Utrecht’ is hier een fantastisch voorbeeld van. Fijn dat al zoveel mensen, door het eten van het broodje, een bijdrage leveren aan de landbouw van de toekomst.”

Opschaling: Broodje Natuurlijk

Broodje Utrecht is inmiddels al zo succesvol dat het concept Broodje Natuurlijk – zoals MVO Nederland het heeft genoemd – steeds meer navolging krijgt. Zo werkt het bedrijvennetwerk voor duurzame ondernemers al aan een broodje in Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam. De ambitie is om dit soort producten voor nog meer steden en provincies te ontwikkelen om zo de biodiversiteit te versterken via natuurlijke landbouw.

