Op dinsdag 25 maart is in Utrecht de nieuwe ondernemersvereniging Circulair Utrecht gelanceerd. Het netwerk brengt ondernemers samen die werk willen maken van een circulaire economie: minder afval, slimmer hergebruik van grondstoffen en nieuwe, toekomstbestendige verdienmodellen. Maar hoe zet je als ondernemer concrete stappen? Circulair Utrecht biedt het platform om kennis te delen, samen te werken en circulaire actie in de regio mogelijk te maken.

Van praten naar doen

Circulair Utrecht is ontstaan vanuit de behoefte van ondernemers om samen praktische circulaire projecten op te pakken en elkaar te versterken. De regio Utrecht bruist van de circulaire ambities en initiatieven, maar een netwerk specifiek van en voor ondernemers ontbrak nog. Met de oprichting van Circulair Utrecht is dit vliegwiel nu in gang gezet.

“Als ondernemer wil je niet alleen praten, maar vooral dóen,” zegt mede-initiatiefnemer en ondernemer Guido Braam: “Circulair Utrecht is er voor ondernemers die willen samenwerken, van elkaar willen leren en elkaar willen helpen om concrete stappen te zetten richting een circulaire toekomst.”

Groeikansen voor de regio Utrecht

Tijdens de lancering sprak John Vernooij, Circulair Hero 2025 en medeoprichter van Circulair Friesland, over de succesfactoren van een circulaire ondernemersvereniging:

“Het draait daarbij niet om transacties en zelf beter worden, maar om de vraag: wat kom je brengen? Als je dat doet, volgt de rest vanzelf. Zo ontstaan circulaire businessmodellen waarbij samenwerken centraal staat. Die energie voel ik hier in Utrecht.”

Sterke samenwerking met overheid en provincie

De officiële lancering werd verricht door wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie, gemeente Utrecht). Zij benadrukte het belang van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid:

“In 2050 willen we in Utrecht volledig circulair zijn, en ondernemers spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Daarom ben ik ontzettend trots op Circulair Utrecht, een initiatief van ondernemers in onze stad. Circulair Utrecht is een belangrijke schakel in het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambities voor de stad. Dit initiatief toont aan dat we de transitie naar een volledig circulaire toekomst kunnen maken, als we samenwerken en elkaar weten te vinden.”

Ook André van Schie, gedeputeerde van de provincie Utrecht, droeg via een videoboodschap bij aan het programma: “De kracht van de regio zit in verbinding en samenwerking. Met Circulair Utrecht creëren we een platform waar ondernemers elkaar kunnen inspireren én motiveren .”

Direct aan de slag

De middag stond niet alleen in het teken van inspiratie, maar ook van concrete actie. In diverse break-outsessies gingen deelnemers direct aan de slag met circulaire uitdagingen. De middag werd afgesloten met een muzikale verrassing: cabaretière Kiki Schippers schreef ter plekke een lied over de energie en verbinding die voelbaar waren tijdens de lancering.

Bob Scherrenberg, ondernemer en bestuurslid: “Deze lancering is nog maar het begin. Het enthousiasme van de eerste leden is groot en we hopen dat nog veel meer ondernemers zich aansluiten. Want samen kunnen we écht het verschil maken.”

Een breed gedragen initiatief

Het bestuur van Circulair Utrecht bestaat uit verschillende ondernemers, Rabobank, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. Het initiatief is ontstaan en mede mogelijk gemaakt door ROM Utrecht Region, Route Circulair en Rients Schuddebeurs die gezamenlijk hun expertise en netwerk inzetten om bedrijven in de regio te versterken.

Ook meedoen?

Circulair Utrecht is open voor alle ondernemers in de regio die circulaire stappen willen zetten en deel willen uitmaken van een netwerk dat kennis en krachten bundelt. Meer informatie vind je op www.circulair-utrecht.nl.

Foto: Proosten op Circulair Utrecht bij Steck Utrecht (foto: Leroy Beesemer)