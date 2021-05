De klimaatspagaat: over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag

Hoe het kan dat steeds meer mensen zich zorgen maken over het klimaat, maar nog niet iedereen massaal klimaatvriendelijke keuzes maakt? Met zijn lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad richt Reint Jan Renes zich op de gedragsverandering die nodig is voor een transitie naar een leefbare, klimaatneutrale samenleving. Het lectoraat zet psychologisch onderzoek in om gericht gedragsinterventies te ontwikkelen. Hierbij staat de praktische toepassing voorop waardoor er in de stad daadwerkelijk duurzame verandering plaats kan vinden. Reint Jan heeft op dinsdag 25 mei online vanuit Pakhuis de Zwijger zijn lectorale reden uitgesproken.

Na de rede vond er een tafelgesprek plaats met Jean Tillie (decaan faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam), Ika van de Pas (Directeur Milieu Centraal ), Helga van Leur (Nederlandse meteorologe en televisiepresentatrice ) en Marieke van Doorninck (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid bij Gemeente Amsterdam)