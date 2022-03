Ben jij een mkb-ondernemer met duurzame, internationale ambities en kan je wel wat financiële steun gebruiken voor het verduurzamen van je keten? Of ben je een adviesbureau op zoek naar budget voor onderzoek naar een eerlijke keten? MVO Nederland biedt een steun in de rug met de IMVO-voucher. Met deze voucher krijg je vijftig procent terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur om jouw internationale handelsketen te verduurzamen – tot een maximum van 10.000 euro. De regeling wordt aangeboden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zo zet je de voucher in

De IMVO-voucher is in te zetten voor onder meer haalbaarheidsstudies, advies over het transparanter maken van je keten, de introductie van duurzame innovaties of voor het opzetten van pilotprojecten.

Zo onderzocht Kinti Coffee of de lonen van Colombiaanse koffieboeren leefbaar waren. Ze vonden een oplossing in het ‘Shared Value Model’ voor een eerlijkere winstverdeling.

Jaguar – The Fresh Company zette de voucher in om hun productieketen van fruit en versproducten toekomstbestedig te maken: ze onderzochten de mogelijkheden voor duurzamer watermangement bij hun telers.

Benieuwd naar meer voorbeelden? Bekijk ze op deze pagina.

Aan de slag

In 2022 zijn er 45 vouchers beschikbaar. De eerstvolgende deadline om een voucher aan te vragen is 31 maart 2022. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dus wil je binnenkort aan de slag? Dien dan snel je aanvraag in.

Meer informatie over de IMVO-vouchers en het aanvraagformulier vind je op de website van MVO Nederland. Net als de voorwaarden.