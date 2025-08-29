Food100 presenteert voor de negende keer de 100 belangrijkste Nederlandse voedselveranderaars van het moment. De Food100-lijst bestaat uit 50 inspirerende jonge talenten onder de 35 jaar en 50 ervaren impactmakers boven de 35 jaar uit verschillende hoeken. Juist nu zijn zij belangrijk, want in deze periode van geopolitieke aardverschuivingen en economische strijdperken is de natuurlijke reflex om het bekende te behouden en argwanend te staan tegenover verandering. Maar we kunnen niet wachten met de veranderingen in ons voedselsysteem tot alle andere stormen zijn overgewaaid. Juist in tijden van onzekerheid is het extra belangrijk en extra moedig om je nek uit te steken, nieuwe wegen te zoeken en in te zetten op duurzaamheid, eerlijkheid, dierenwelzijn en gezondheid. Dat maakt de organisatie van de Food100 misschien wel trotser dan ooit.

Gezamenlijk bergen verzetten

De Food100-lijst is uitermate divers: van vertegenwoordigers van beursgenoteerde ondernemingen tot creatieve en ambitieuze studenten en startups. “Wat me opviel was de deel- en gunfactor”, zegt jury-lid Ivar van Dorst over de lijst. “Ik vind het mooi dat veel bedrijven niet enkel hun eigen succes en groei benoemen, maar juist willen delen met de samenleving, andere ondernemers en het goed willen doen voor natuur en duurzaamheid.” Volgend jaar zal het de tiende keer zijn dat de Food100-lijst verschijnt. Bij elkaar dus 1000 pioniers die de bakens verzetten en de wereld mooier willen maken. Bij al die krachten en talenten staan we in 2026 zeker uitgebreid stil, dus houdt dat jaar vast rekening met een heel bijzondere editie!

De Food100-jury

De onafhankelijk vakjury van 2025 bestaat uit zeven vernieuwende professionals uit de foodsector met ieder een eigen expertise:

Juryvoorzitter Lisanne van Oosterhoud, programmamanager Next Tech Food Factories, en is onderdeel van World Food Forum, RVO Participatietafel Voedseltransitie en Klimaatpact-ambassadeurs

Anouk Snelders, oprichter en mede-eigenaar van Health Food Wall

Bas Turk, oprichter TommyTomato

Herman Lelieveldt, auteur en voedselpoliticoloog aan University College Roosevelt

Ivar van Dorst, oprichter van boerderij en boerderijwinkel Ekoto

Rahaf Al Lemoni, oprichter Daffee

Sheila Struyck, venture partner en co-founder bij NBI Impact Investors en chef duurzame gastronomie

Bekendmaking van de zes Food100 Foodhelden 2025

Zes voedselveranderaars uit de Food100-lijst worden vanwege hun buitengewone prestaties benoemd tot Foodheld 2025. Op 21 november maakt de Food100-jury tijdens een netwerkevent bij BlueCity in Rotterdam bekend wie deze speciale vermelding ontvangen. Informatie over de timings volgen als het programma bekend is. Kijk op www.food100.nl/2025 voor alle genomineerden.

Initiatiefnemers

De Food100-lijst is een initiatief van samenwerkingsverband AgriFood Capital, kenniscentrum Food Hub, inspiratieplatform Food Inspiration en het Slow Food Youth Network.

Food100 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, aaff, Provincie Noord-Brabant en Food Impactors.