De Food100 2021 lijst is bekend!

De Food100 van 2021 is bekend gemaakt: een prachtige lijst van aanstormend talent en gevestigde leiders die zich dagelijks hard maken voor een beter en duurzamer voedselsysteem. In augustus 2021 heeft de onafhankelijke vakjury uit 340 aanmeldingen de lijst bekendgemaakt. Uit alle kandidaten selecteerde de jury 50 changemakers jonger dan 30 jaar én 50 gamechangers ouder dan 30 jaar.

Een eerste reactie van juryvoorzitter Isabel Boerdam: “De lijst van dit jaar is een mooie afspiegeling van hen die het anders durven doen. Niet alleen zien we een mooie verdeling met voedselveranderaars vanuit heel Nederland, maar eveneens vanuit alle niveaus in de voedselketen. We zijn dit jaar aangenaam verrast dat de Food100 een nieuw en breed publiek heeft weten te bereiken wat zorgt voor een vernieuwende lijst met prachtige voedselveranderaars.”

Initiatiefnemers

Slow Food Youth Network, AgriFood Capital, Foodhub en Food Inspiration hebben de krachten gebundeld om van de Food100 een succes te maken. Binnen en buiten onze netwerken bevinden zich namelijk veel bijzondere mensen die hard werken aan een beter voedselsysteem voor iedereen. Dit is niet altijd even zichtbaar maar wij vinden dat juist zij een aanmoediging en een podium verdienen. Met de Food100 maken ze dit mogelijk! ​De jury Acht deskundige professionals uit de foodsector met ieder een eigen expertise vormen samen de Food100-jury. Samen bepalen zij Food100 van 2021.

Bekijk de lijst