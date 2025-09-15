De 9 finalisten voor de Duurzame KampeerAwards 2025 zijn bekend! Uit de vele inzendingen heeft de vakjury deze in een bijeenkomst op vrijdag 12 september jl. geselecteerd. Op 1 oktober tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht worden de winnaars bekend gemaakt.
De finalisten
Categorie Kampeerplek
- Camping Vrijhaven
- Huttopia Nederland – locatie: De Roos
- Kweetal Schelluinen
Categorie Kampeermiddel
- Unvolt Caravan
- Overland Campers
- Tonke ID.Buzz Explorer
Categorie Innovatieconcept
- ZO Clean Planet – ZO (zoschoon.nl)
- Ekowax
- Vriflex®
Vakjury
De vakjury bestaat uit: Sara van Geloven, Marieke Eyskoot, Sander Cox, Folkert van der Molen, Maarten de Roos, Herma Brinkhuis en Charlotte van Eijck.
Over de Duurzame KampeerAwards
De Duurzame KampeerAwards is een initiatief van HISWA-RECRON ANWB NKC Europa’s grootste camperclub BOVAG Kampeer en Caravan Jaarbeurs Camp-to-Go | Kampeer & Caravan Industrie (K.C.I.).