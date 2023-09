Andy van den Dobbelsteen (Sustainability Coordinator, TU Delft), Mark Groot Wassink (Director Sustainability & Innovation, Royal Auping) en Marthijn Junggeburth (Manager Sustainability, Royal Swinkels Family Brewers) zijn genomineerd voor de titel ‘MVO-manager van het Jaar 2023’. Een deskundige jury heeft hen geselecteerd uit een shortlist met 10 kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een peiling onder ruim 1.000 duurzaamheidsmanagers.

De verkiezing wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met Moonen Packaging en Viking als partners. Doel van de verkiezing is jaarlijks de toppers binnen de beroepsgroep in het zonnetje te zetten. Daarmee wordt het belang van duurzaamheidsmanagers in de noodzakelijke verduurzaming geëtaleerd en fungeren de winnaars als ambassadeurs.

Het is de eerste keer in de 10-jarige historie van de verkiezing dat drie mannelijke kandidaten genomineerd zijn. In de voorgaande 9 edities werd 8 keer een vrouw tot winnaar uitgeroepen. De jury vond alle 10 kandidaten op de shortlist geschikt voor nominatie wat de keuze zeer moeilijk maakte. Het valt de jury op dat er momenteel weinig CEO’s zijn die zich als duurzame goeroe profileren en bekend staan. Met de ‘achterkant’ van het bedrijf komen ze weinig mee naar buiten. Duurzaamheidsmanagers hebben daarin nu juist een zeer belangrijke taak en verdienen dan ook het podium.

Eind oktober wordt er een diner georganiseerd met de winnaars uit het verleden ter ere van het 10-jarig jubileum van de verkiezing. Ook komt er een publicatie waarin wordt teruggekeken naar de ontwikkeling van de beroepsgroep en naar de toekomst.

Over de finalisten zegt de jury:

Andy van den Dobbelsteen is naast professor sinds januari 2021 ook duurzaamheidscoördinator bij TU Delft, opererend direct onder het College van Bestuur. Vanuit die functie is hij bezig om van de TU Delft de duurzaamste universiteit ter wereld te maken, onder het motto ‘practise what you teach and preach’. Die duurzame transitie is bijvoorbeeld al te zien in energiepositieve nieuwbouw (o.a. onderwijsgebouw Echo), de circulaire renovatie van de hoogbouw van Elektrotechniek, een ander internationaal reisbeleid (‘trains, not planes’), het nieuwe circulair inkoop- en afvalbeleid, de hoofdzakelijk plantaardige catering en het plan voor de aanpak van biodiversiteit en klimaatadaptatie op de campus. Andy is een groot inspirator voor velen en door zijn opiniërend optreden op vele podia een zeer bekend persoon in duurzaamheidsland. Hij is sterk op de inhoud, dus weet waar hij mee bezig is. “Andy is de persoon die je bij een organisatie als duurzaamheidsmanager zou willen hebben.” Mooi is ook dat hij in deze rol de hele TU-gemeenschap betrekt en de koppeling legt met onderwijs en wetenschap.

Mark Groot Wassink doet al lang goed werk, veel breder ook dan alleen bij Auping zoals op het gebied van Producenten Verantwoordelijkheid en op het gebied van sociale arbeid met Roetz-Bikes. Auping (B Corp) gaat verder dan de rest van de sector en heeft een naam opgebouwd als frontrunner op het gebied van de circulaire economie en duurzaamheid. Mark heeft binnen het Managementteam echt de lead op het gebied van duurzaamheid, MVO en innovatie. Afgelopen jaar zijn in de circulaire matrassen missie van Auping grote stappen gezet met nieuwe producten en het realiseren van een volledige gesloten loop van materialen van matrassen: recycling van matras naar matras. Tenslotte heeft Mark een dappere visie op ‘open source’ toepassingen om zo tot duurzaam verandering van de industrie te komen.

Marthijn Junggeburth is al 30 jaar werkzaam bij Swinkels Family Brewers en is sinds 9 jaar als Sustainability Manager verantwoordelijk voor duurzaamheid. Hij is een echte doorzetter en heeft naast de familie ook de medewerkers meegekregen in het stellen en waarmaken van hoge doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en met name circulariteit. Hij is aanjager en betrokken bij projecten op velerlei gebied, zoals Boer Bier Water en de Swinkels Circularity Index. Dit werpt vruchten af, zo blijkt, want Swinkels Family Brewers werd afgelopen week uitgeroepen tot ‘Sustainable brewery of the year’.

Stemming geopend voor de finale

Abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden uitgenodigd hun stem uit te brengen op een van de drie genomineerden. Deze stemmen wegen voor 60 procent mee.

Tijdens het event van Stichting Positive Impact (voorheen Nederland CO2 Neutraal) op 10-10 a.s. in Theater Flint te Amersfoort stemt het publiek op zijn/haar favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. Tijdens het event wordt de winnaar bekend gemaakt.

De MVO Manager van het Jaar 2023 ontvangt uit handen van duurzame ondernemer Maurits Groen een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een duurzaam product van Fairphone.

De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Wouter Scheepens (interim directeur-bestuurder MVO Nederland en vervanger van Maria van der Heijden)

Folkert van der Molen (organisator verkiezing en founder Van der Molen E.I.S.)

Marije Klomp (Programmadirecteur Duurzaamheid, Radboud Universiteit en ‘MVO Manager van het Jaar 2022”)

Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

Ruud Koornstra (ondernemer en Nationale Energiecommissaris)

André Nijhof (Professor Sustainable Business and Stewardship Nyenrode Business Universiteit)

