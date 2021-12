De Bijenkorf kiest voor snelle en duurzame pakketbezorging

Pakketbezorger Instabox sluit een samenwerking met een van de meest iconische merken in Nederland. Online klanten van De Bijenkorf kunnen hierdoor voortaan kiezen voor snelle en fossielvrije pakketbezorging.

“De Bijenkorf staat voor stijl en kwaliteit, maar ook voor verantwoordelijkheid en een duurzamere levensstijl. Wij streven naar een wereld waarin iedereen bewuste keuzes maakt en kwaliteit het wint van kwantiteit. Fossielvrije pakketbezorging is dan ook een logische toevoeging aan onze bezorgmethodes. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met Instabox”, vertelt Christiaan Mourik, Directeur Omnichannel bij de Bijenkorf.

“Iedereen in Nederland kent De Bijenkorf. We zijn dan ook heel trots dat we samen kunnen optrekken met zo’n iconisch bedrijf. We zijn allebei gefocust op duurzaamheid en doen alles voor de consument. Dit is een belangrijke stap voor ons en we kijken ernaar uit om samen onze bedrijven te laten groeien dankzij de beste bestel-ervaring”, zegt David Lundqvist, Chief Commercial Officer at Instabox.

De groenste vervoerder

In mei 2021 nam Instabox het Red je Pakketje over, de marktleider in Same Day Delivery in Nederland. Sinds november bezorgt Instabox fossielvrij en inmiddels ook bijna volledig CO2-vrij. Eind volgend jaar wil het bedrijf in heel Nederland volledig CO2 vrij bezorgen in geautomatiseerde pakketkluizen of direct bij mensen thuis.

Mede door de grote vraag naar duurzame pakketbezorging groeit de pakketbezorger met rap tempo. Instabox verdubbelde dit jaar zijn distributiecentra in Nederland en creëerde daarbij honderden banen.

Over Instabox

Instabox is een Zweedse logistieke startup die zorgt voor bliksemsnelle, probleemloze en fossielvrije pakketbezorging. Het bedrijf bestaat sinds 2015 en heeft inmiddels miljoenen gebruikers. In Nederland nam Instabox in 2021 Red je Pakketje over, de marktleider op het gebied van Same Day Delivery. Tot de klanten van de Instabox Group behoren bedrijven als H&M, Ikea, Amazon en Bol.com. Instabox biedt zowel thuisbezorging als bezorging bij meer dan 2.000 geautomatiseerde pakketkluizen in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland. Instabox is sinds zijn oprichting consequent gegroeid met meer dan 300 procent per jaar en is daarmee een van de snelst groeiende startups in Europa.