Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen en in aanloop naar de grote internationale VN-klimaattop in november in Belém, Brazilië, publiceert Oxfam vandaag haar nieuwste klimaatrapport, Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster. Uit het Oxfam-rapport blijkt dat één persoon uit de 0,1% allerijksten in een dag meer uitstoot dan iemand van de armste 50% in een heel jaar.

Sinds 1990 is het aandeel van de allerrijkste 0,1% in de wereldwijde CO2-uitstoot met 32 procent gestegen, tegelijkertijd is het aandeel van de armste helft van de mensheid met 3% gedaald.

Gemiddeld stoot iedereen die behoort tot de rijkste 0,1% iedere dag meer dan 800 kg CO2 uit. Iemand die behoort tot de armste 50% stoot gemiddeld slechts 2 kg CO2 per dag uit.

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden moet de rijkste 0,1% zijn uitstoot met 99% verminderen. Van 800 kg CO2 per dag naar 8 kg CO2 per dag.

De superrijken stoten niet alleen zelf veel te veel CO2 uit maar investeren ook vaak in vervuilende bedrijven. Bijna 60% van hun investeringen zitten in olie- of mijnbouwbedrijven en dragen dus zo fors bij aan de wereldwijde klimaatcrisis. De CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuilles van slechts 308 miljardairs is in totaal hoger dan de CO2-uitstoot van 118 landen bij elkaar.

“De klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. De allerrijkste individuen ter wereld financieren én profiteren van de klimaatcrisis. Een crisis waar wij ook in Nederland steeds vaker mee worden geconfronteerd, ook hier wordt het heter, natter en droger. Maar deze crisis komt vooral op de schouders neer van de allerarmsten door de toename van verwoestende overstromingen, extreme hitte, mislukte oogsten en honger. Vooral vrouwen en meisjes in deze landen zijn extra kwetsbaar. Tegelijkertijd hebben lage-inkomenslanden weinig schuld aan de huidige klimaatcrisis,” zo stelt Oxfam Novib klimaatexpert Jacqueline Persson.

“Dit demissionaire kabinet beloofde van alles op het gebied van klimaatmaatregelen maar heeft alle klimaatbeleid bij het grofvuil gezet. De kans is verkeken dat we nu nog de Nederlandse klimaatdoelen in 2030 gaan halen. Onze dramatisch hoge CO2-uitstoot moet omlaag, en vooral die van de allerrijkste Nederlanders. Zij doen alsof er niets aan de hand is terwijl hun uitstoot bijna 12 keer hoger is als die van de gemiddelde Nederlander. We hopen dat alle Nederlanders dit vandaag meenemen als ze gaan stemmen.”

VN-Klimaattop

De superrijken en multinationals gebruiken hun macht om effectief en broodnodig klimaatbeleid tegen te houden en af te breken. Op de vorige VN-klimaattop waren bijna 1800 kolen-, olie- en gaslobbyisten officieel uitgenodigd en actief, meer dan het totale aantal afgevaardigden van de 10 meest klimaatkwetsbare landen bij elkaar.

In aanloop naar de VN-klimaattop in Brazilië roept Oxfam Novib regeringen op: