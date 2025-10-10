De derde editie van het Dashboard Duurzaamheid Supermarkten biedt nieuwe data over duurzaamheid van supermarkten. Deze website geeft inzicht in de mate waarin Nederlandse supermarkten bijdragen aan een houdbaar voedselsysteem.

Op het dashboard is bijvoorbeeld te vinden:

Nieuwe data bij de indicatoren Broeikasgasemissies, Biologische producten, Eiwittransitie, Topkeurmerken, Transportmethoden en Voedselverspilling

Voortgang van supermarkten op Biologische producten ten aanzien van hun eigen doelstellingen

Welke supermarkten weten welke soja en palmolie in de toeleveringsketens gebruikt worden?

Aan het dashboard werken 15 Nederlandse supermarkten mee. Onderzoeker Katja Logatcheva: “Wij zijn erg blij met de goede samenwerking met supermarkten wat betreft het aanscherpen van de indicatoren en het aanleveren van de data.”

Het dashboard wordt door Wageningen Social & Economic Research samengesteld voor het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) om inzicht te geven in de verduurzaming van ons voedsel.