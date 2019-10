DAMCO wil mijoenen steken in groen aluminium in Delfzijl

Zes jaar geleden verloor Aldel een maandenlange doodsstrijd. Twee doorstarts later werkt de aluminiumsmelter uit Delfzijl aan een ambitieus vergroeningsplan. Tientallen miljoenen wil Damco steken in een tienjarenplan dat in Delfzijl een fabriek moet opleveren die draait op zon en wind, geen CO2 uitstoot en heel veel gebruikt metaal een tweede leven biedt.

Aldel heet eigenlijk niet meer Aldel. Achter de nieuwe naam Damco Aluminium Delfzijl gaat een heel nieuwe organisatie schuil. Na de komst van de Amerikaanse investeerder York Capital is er nieuw management opgetuigd en zijn honderden mensen in dienst genomen.

Damco werkt daarvoor in drie fases aan een tienjarenplan. Op dit moment worden de laatste ovens in gebruik genomen en wordt de fabriek weer op niveau gebracht. ,,Daarna gaan we vier jaar lang aan de slag met het reduceren van de CO2-uitstoot. Koolstofdioxide wordt nu al afgezogen in ons systeem. Waar we naar toe willen is dat we alle CO2 op ons terrein opvangen en gebruiken als grondstof voor andere producten. Of we voeren het af naar andere verwerkingsmogelijkheden.’’ zegt communicatiestrateeg Weber.

Damco wil gelijke tred houden met de klimaatdoelen van de regering. In 2030 wil het bedrijf een van de groenste zijn in de business. ,,Of het allemaal lukt? Dat moeten we zien. Het elan is er in elk geval. De visie en ambitie ook.’’

Lees het volledige artikel op de website van ALDEL