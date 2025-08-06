Van 23 tot en met 26 juni organiseerde de Universiteit Twente CurioCities: Futures Unlocked, een internationale summer school voor bachelorstudenten van over de hele wereld. Zij werkten vier dagen aan een challenge over innovatieve en circulaire toepassingen in de publieke ruimte, met groen en innovatief Twente als verkenningsgebied.

Deelnemers combineerden design- en denkoefeningen met verkenningen van de campus, Technology Base en de stad Enschede. Het programma sloot af met presentaties en certificaatuitreiking in het stadion van FC Twente. En tussendoor werd er natuurlijk heerlijk gegeten, er was tijd voor outdoor activiteiten, en werden er nieuwe vriendschappen gesloten.

Kritisch naar de toekomst kijken

Studenten van verschillende studierichtingen werkten interdisciplinair aan concrete opdrachten in de publieke ruimte. Verder bezochten studenten showcases van UT-experts, brachten zij werkbezoeken aan regionale bedrijven en deden zij mee aan een street art tour en historische tour in de binnenstad van Enschede. Op de slotdag presenteerden de teams hun ontworpen mogelijkheden voor circulaire toepassingen in de publieke ruimte.

“CurioCities gaf studenten handvatten om kritisch naar de toekomst te kijken en hun ideeën met de stad tot leven te brengen,” zegt organisator Jamila Blokzijl van DesignLab. Met CurioCities beantwoordde de UT een vraag naar een nieuwe Summer School. “Eerder hadden we CuriousU, dat was een echt festival waarbij studenten op de campus verbleven. Nadat dat stopte, was er nog altijd behoefte aan onderwijsaanbod in de zomer. Het concept richt zich nu meer op een city trip, waarbij een maatschappelijk vraagstuk wordt behandeld zowel binnen als buiten de academische wereld.”

Succesvolle pilot

Ook zonder festivalkarakter was CurioCities een succes. De intensieve samenwerking tussen studenten, onderzoekers en lokale partners leidden tot creatieve circulaire concepten. Deelnemers keerden terug met nieuwe vaardigheden, inzichten en een certificaat. Positieve feedback van studenten en regiopartners bewijst dat CurioCities leerzaam, verbindend en impactvol is.

Deze editie CurioCities fungeerde als pilot. De diversiteit aan studieachtergronden, alsook de samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven, wordt gezien als kracht van het concept. De UT onderzoekt hoe CurioCities structureel kan worden ingebed in de toekomst, samen met regionale en internationale partners.