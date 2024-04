Vanaf april is CSU de nieuwe schoonmaakpartner van Vanderlande in Veghel. CSU gaat aan de slag op de campus van de wereldwijde partner voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering in de sectoren warehousing, luchthavens en parcel. Op deze campus gaat CSU de komende jaren innovatieve en duurzame schoonmaakoplossingen inzetten. Op deze manier levert CSU een bijdrage aan de scherpe duurzaamheidsambities van Vanderlande.

Samen op onderzoek

Met een vast team van 30 schoonmaakmedewerkers verzorgt CSU tot ten minste 2027 de dagelijkse schoonmaak in en om de 11 gebouwen op het campusterrein. Blikvangers zijn de twee energie- en CO2-neutrale kantoorgebouwen met uitzicht op de A50. Districtsmanager van CSU Koen Egelmeers: “Vanderlande is een snel groeiend en bijzonder innovatief bedrijf dat openstaat voor vernieuwing op schoonmaakgebied. Vandaar dat wij er de komende jaren diverse oplossingen op het gebied van robotisering en digitalisering gaan testen. Vanderlande stond altijd al hoog op onze wensenlijst omdat onze thuisbasis in dezelfde regio ligt. De ruimte die we krijgen om samen te onderzoeken hoe ver we kunnen gaan qua duurzaamheid, is voor ons een extra beloning.”

Innoveren met een menselijk gezicht

In de aanbesteding gooide CSU ook hoge ogen met circulaire werkkleding en -wagens, slimme monitoring en inzet van Ozonwater, BubbleFlush en de elektrische bakfiets, voorzien van zonnepanelen. Roy Eggenhuizen, Sourcing Manager bij Vanderlande, over de keuze voor CSU: “Wij zochten een leverancier voor prestatiegerichte schoonmaak die flexibel is en goed voor zijn medewerkers zorgt. Juist als groeiende organisatie is het belangrijk om je mensen niet uit het oog te verliezen. Daarnaast vindt Vanderlande duurzaamheid erg belangrijk. Van onze leverancier verwachten wij dezelfde drive. In CSU zien wij een schoonmaakspecialist die verder kijkt en nieuwe oplossingen introduceert die passen bij onze duurzaamheidsambities. Wij kijken dan ook met plezier en vertrouwen uit naar een mooie samenwerking.”