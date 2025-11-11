CSU heeft de samenwerking met BOMA, leverancier van schoonmaakmaterialen en -middelen, met vijf jaar verlengd. Daarmee zetten de partijen een volgende stap in hun gezamenlijke ambitie: transparant, duurzaam en toekomstgericht partnerschap.

Transparantie

Uniek aan de vernieuwde samenwerking is de verregaande transparantie die in de afspraken is vastgelegd. De overeenkomst kenmerkt zich door een actieve, open dialoog tussen de inkoopafdelingen van beide organisaties, met als doel een scherpe inkoop ten behoeve van zoveel mogelijk gezamenlijke duurzame impact.

Samen voor meer CO₂-reductie

BOMA committeert zich aan CSU’s CO₂-reductiedoelen ten opzichte van 2023: 50% reductie in 2026, 70% in 2030 en volledige reductie in 2040. Concreet levert BOMA vanaf eind 2025 geen producten meer op basis van virgin grondstoffen, dus uitsluitend gerecyceld of hergebruikt, tenzij functioneel noodzakelijk. Daarnaast wordt ingezet op een grotere inzet van bio-based materialen en volledige CO₂-registratie via de LCA-methodiek.

Slimmere operatie, meer flexibiliteit

Ook operationeel zijn er verbeteringen doorgevoerd. Dankzij een koppeling tussen de systemen van BOMA en CSU verloopt de facturatie voortaan automatisch en efficiënt. Daarnaast ondersteunt BOMA de CSU-operatie ten behoeve van nog meer innovatie, product- en systeemkennis.

Samen sterker

Diane van Dijk, Algemeen Directeur CSU: “De keuze voor BOMA voelt als een logische stap na onze samenwerking de afgelopen jaren. Ons duurzame en langjarig partnerschap is gebaseerd op gedeelde ambities, bewezen betrouwbaarheid en de gebleken bereidheid om samen te innoveren. Heel mooi dat we nu samen deze stap voorwaarts kunnen zetten, met onze duurzame ambities als heldere stip op de horizon. We bouwen als partners verder aan een toekomst waarin schoonmaak niet alleen schoon is, maar ook slim, duurzaam en sociaal verantwoord.”

Guus Nieuwlaat, Country Director Nederland BOMA: “Voor BOMA is de verlenging een bekroning op de samenwerking van de voorbije zeven jaar. Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, familiewaardes en korte communicatielijnen. CSU is gidsend in de schoonmaaksector en daagt ons uit telkens de volgende stap te zetten. BOMA op haar beurt is koploper op gebied van digitalisering en ondersteunt CSU de bedrijfsprocessen eenvoudiger in te richten. Zo zijn we direct bij de operatie betrokken en houden we samen de schoonmaak simpel, slim en leuk.”

Op de foto van links naar rechts:

Gert Jan Breman (Expert Inkoop, Total Care)

Haico Klerks (Manager Inkoop, Huisvesting en Mobiliteit, Total Care)

Guus Nieuwlaat (Country Director Nederland, BOMA)

Diane van Dijk (Algemeen Directeur CSU)

Gert Bresseleers (CEO BOMA)

Ton Nijgh (Procesmanager Inkoop, Total Care)