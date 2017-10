‘Creating shared value’ verkozen tot communicatietrend 2018/2019

Trends hebben een houdbaarheidsdatum en ontwikkelen zich. Daarom formuleert Logeion iedere twee jaar trends die van belang zijn voor de communicatieprofessional. De communicatietrends kunnen een vertrekpunt zijn voor strategie- en planontwikkelingen van communicatieafdelingen. De trends zijn mede richtinggevend voor de programmering van Logeion en bieden aanknopingspunten voor professionalisering en profilering van het vak. Maar bovenal zijn de trends bedoeld ter inspiratie voor de communicatieprofessional. “Het is fantastisch om te zien hoe onze beroepsgroep erin is geslaagd om de trends te identificeren die richting geven aan ons vak. We bieden zo alle Nederlandse communicatieprofessionals een houvast om strategisch richting te geven aan activiteiten, evenementen en programma’s”, aldus Carola van Kester, voorzitter APT van Logeion.

Trendproces

Het trendproces is van start gegaan tijdens de inspirerende workshop ‘Scenario’s en trends’ onder leiding van Patrick van der Duin, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en gespecialiseerd in Future Research en Trendwatching. Tijdens deze workshop is gekeken naar verschillende maatschappelijke scenario’s en wat de gevolgen kunnen zijn voor het communicatievak. Uiteindelijk zijn zogenaamde triggerpoints gedefinieerd, die essentieel zijn voor de verschillende scenario’s. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan een groep van 50 vakgenoten. Zij hebben op basis van de triggerpoints potentiële trends geïdentificeerd. De APT heeft hier vervolgens vier trends uit samengesteld, die naadloos aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. Van Kester: “We hebben gemerkt dat de trends uitnodigen om het gesprek over communicatie te voeren en dat is belangrijk in organisaties.”

Bekijk hier de communicatietrends 2018/2019 (pdf).

Creating shared value