De TU/e doet al decennia veel aan duurzaamheid, in zowel onderzoek als onderwijs en in de bedrijfsvoering. Maar de universiteit wil een nog grotere bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld, staat ook in het nieuwe Instellingsplan van de TU/e. Daarom heeft het College van Bestuur de TU/e-adviesraad voor duurzaamheid verrijkt met externe boegbeelden. De nieuw samengestelde raad kwam gisteren, 26 maart, voor het eerst bijeen.

De nieuwe voorzitter van de raad is Marcel Wubbolts, die eerder onder meer Chief Technology Officer was van DSM en Chief Science & Sustainability Officer van Corbion. Daarnaast komen de volgende nieuwe externe leden in de raad: voormalig gedeputeerde Anne-Marie Spierings, Eefje Cuppen (directeur van het Rathenau instituut), Aniek Moonen (voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging), Floris Alkemade (voormalig Rijksbouwmeester) en Ralien Bekkers (speciaal vertegenwoordiger van de minister van Financiën voor klimaatactie). De nieuwe leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar.

Zij vullen de reeds bestaande raad aan, die bestaat uit diverse prominente TU/e’ers: directeur Campus & Facilities Dorine Peters en hoogleraren Anna Wieczorek, Heleen de Coninck, Isabelle Reymen, Ingrid Heynderickx, Guus Pemen, Theo Salet en Richard van de Sanden.

Koen Janssen

De universiteit heeft al een algemene Strategic Advisory Board, maar op dit belangrijke onderwerp is er een aparte adviesraad. CvB-voorzitter Koen Janssen: “We vinden als College van Bestuur duurzaamheid en de energietransitie enorm belangrijke thema’s. Wij hebben samen de plicht ervoor te zorgen dat generaties na ons ook de kans hebben op een gelukkig leven op onze aarde. Daarom willen we duurzaamheid zoveel mogelijk verweven in alles wat we doen als TU/e. De TU/e was bijvoorbeeld één van de eerste universiteiten om het manifest ‘duurzaam denken, duurzaam doen’ te ondertekenen. De vernieuwde raad krijgt een belangrijke rol, en zal zowel de kijk van buiten als van onze eigen experts inbrengen. We zijn de leden dankbaar dat ze ons hierbij willen helpen en we kijken uit naar de samenwerking.”

Marcel Wubbolts

Marcel Wubbolts: “Technische universiteiten spelen een cruciale rol in het bereiken van een duurzame wereld. Niet alleen door het genereren van kennis, maar vooral ook door nieuwe generaties, verantwoorde ingenieurs op te leiden. Ik ben blij dat de TU/e die rol zeer serieus neemt, want met haar verwevenheid met de industrie en focus op ondernemerschap is deze universiteit bij uitstek in de positie om echt impact te creëren op dit gebied. Ik ga me met volle overtuiging inzetten om de TU/e te helpen om een maximale bijdrage te leveren aan de duurzaamheid transities en een duurzame wereld voor de generaties na ons.”

Anna Wieczorek

Hoogleraar Anna Wieczorek, duurzaamheidsambassadeur van de TU/e: “Ik ben blij met de versterkte focus van TU/e op duurzaamheid en met de versterking van de adviesraad. Dankzij het werk van vele collega’s en de belangrijke rol van het Sustainability Office, geleid door Sindy Harks, boeken we al sterke vooruitgang op het gebied van duurzaamheid bij de TU/e. Tegelijkertijd kunnen we enorm profiteren van de frisse, externe kijk die de nieuwe leden meebrengen. Ze brengen ook de opvattingen van jongere generaties in, wat cruciaal is voor duurzaamheid. Alles bij elkaar houdt dit ons scherp en zorgt het ervoor dat we onze maatschappelijke impact kunnen maximaliseren.”

Foto: Een beeld uit de eerste vergadering van de hernieuwde raad. V.r.n.l. Anna Wieczorek, Marcel Wubbolts, Heleen de Coninck, Isabelle Reymen, Floris Alkemade, Aniek Moonen, Sindy Harks. Enkele leden woonden de vergadering online bij. Foto: PhotOdette.