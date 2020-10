Creatief bureau Multitude is officieel B Corp gecertificeerd

Als B Corp (Benefit Corporation) maken we onderdeel uit van een wereldwijde community van organisaties die stuk voor stuk impact voorop stellen, en daar zijn we trots op! De B Corp-beweging werd in 2006 in Amerika opgericht en is nu ruim vijf jaar actief in Nederland. Bedrijven als Fairphone, Tony Chocolonely’s, Dopper, Triodos Bank en Patagonia gingen ons al voor. Dit is niet niks, want om de B Corp stempel te mogen gebruiken moet je als organisatie een zeer uitgebreide accreditatie ondergaan. Hierbij is het niet genoeg om een intentie te hebben, maar wordt er echt gekeken naar welke positieve impact je als bedrijf al daadwerkelijk realiseert.

Een B Corp zijn betekent kort gezegd; mensen boven winst. Dit houdt in dat we onze sociale en maatschappelijke impact als de primaire maatstaf beschouwen voor het meten van succes. Winst is natuurlijk belangrijk, want zonder financiële onafhankelijkheid kan je ook geen sociale- en maatschappelijke doelstellingen halen. Gelukkig hebben we de juiste balans gevonden tussen purpose en profit.

B Corp Assessment

Aan de hand van het B Impact Assessment hebben we onze bedrijfsvoering en organisatie onder de loep genomen en beoordeeld op vijf gebieden: bestuur, klanten, medewerkers, milieu en gemeenschap. Om B Corp gecertificeerd te zijn moet je op minstens 80 (van de 200) punten scoren. Om maar een voorbeeld te noemen, Patagonia trapte in 2011 hun B Corp-certificering af met een score van 107.3. Inmiddels zitten ze op 151.5 punten. Met onze score van 91.8 zijn we trots om onszelf een B Corp te mogen noemen, maar beseffen we ons tegelijkertijd ook dat er nog genoeg ruimte voor verandering is!

Zo maken wij impact

Profit: Door niet alleen te focussen op het maken van winst, hebben we meer houvast op de doelstellingen en resultaten (sociale en maatschappelijke impact) die voor ons, en onze opdrachtgevers, belangrijk zijn. Zelfs in gevallen dat deze niet winstgevend zijn.

People: Iedereen die bij Multitude werkt is persoonlijk betrokken bij onze missie, en maakt op persoonlijke wijze impact. 1 vrijdag per maand werken we samen om – pro bono – te werken voor organisaties die wél een goed idee hebben, maar niet de financiële middelen. Daarnaast doneren we met ingang van dit jaar 1% van onze winst aan goede initiatieven. En bieden we onze services ook, met een mooie korting, aan achtergestelde groepen. Want iedereen met een goed idee om de wereld een betere plek te maken, verdient een steuntje in de rug.

Maar we zijn er nog niet

Eenmaal gecertificeerd betekent niet voor altijd gecertificeerd. Iedere drie jaar moeten we, net als andere B Corps, onze accreditatie vernieuwen. Dit houdt ons scherp om binnen die drie jaar hard toe te werken naar een nog betere score. Zo schenken we op dit moment bijvoorbeeld extra aandacht aan onze diversiteitsdoelstellingen, de betrokkenheid van onze opdrachtgevers bij het vergroten van onze impact en het het nog verder verkleinen van onze ecologische voetafdruk.