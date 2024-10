Na drie jaar bouwen opent WELEDA de deuren van haar innovatieve Cradle Campus. Volledig gebouwd van hout en klei, aangestuurd door zonne-energie en geothermische energie. 100% emissievrij. De Cradle Campus is één van de meest duurzame distributiecentra in Europa. Met de campus laat WELEDA zien hoe circulariteit, duurzaamheid en biodiversiteit nieuwe kansen bieden voor de economie.

Koploper in duurzaamheid

Stel je voor: je stapt binnen in één van de meest duurzame distributiecentra van Europa. Meer dan 72.000m2, gebouwd van lokaal geproduceerd hout en stampleem. Aangestuurd door zonne-energie en geothermische energie. Zonder emissies. Met de Cradle Campus verstevigt WELEDA haar rol als koploper in duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal vlak. WELEDA geeft met het unieke distributiecentrum terug aan de natuur. En zo zet het cosmeticamerk de nieuwe standaard.

Tot 10.000 bestellingen per dag

De WELEDA Cradle Campus vind je in Schwäbisch Gmünd in Zuid-Duitsland. Het distributiecentrum brengt hiermee zes locaties van haar internationale verkooplogistiek samen in één hub. Vanuit de Cradle Campus worden dagelijks tot 10.000 bestellingen naar 47 landen – wereldwijd – verzonden. Door het gebruik van aangestampte aardwanden worden alle cosmetica- en zelfzorgproducten geborgen op de juiste temperatuur, zónder kunstmatige airconditioning.

Verantwoorde groei

Al meer dan 100 jaar is duurzaamheid één van de belangrijkste pijlers van WELEDA. Daan Zeelt, Managing Director WELEDA Benelux, vertelt: “De Cradle Campus is gebouwd volgens de hoogste normen van duurzaamheid. Met de campus doen we méér voor mens en planeet. Want de planeet beschermen wordt alleen maar belangrijker. En dat vraagt nieuwe manieren van denken en doen. De Cradle Campus geeft terug aan de natuur. Met geothermische energie en zonnepanelen wekken we meer energie op dan we verbruiken. Zo laten we zien dat groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Ook hopen we andere bedrijven te inspireren om voor verantwoorde groei te kiezen.”

Award-winning architectuur

De Cradle Campus trekt ook de aandacht van architecten. Zo heeft de campus nu al diverse prijzen gewonnen voor duurzame architectuur. Zoals de prestigieuze Polis Award 2024 in de categorie ‘Ecological Reality’ en de Iconic Award van de German Design Counsil. Naast het ontwerp, wordt ook vol lof gesproken over het ecosysteem dat de Cradle Campus heeft hersteld. Zo vind je rondom de campus onder andere boomgaardweiden met wild fruit. De voorheen agrarische monocultuur toverde WELEDA om in een bloeiend, biodivers landschap.

De WELEDA Cradle Campus is ontwikkeld en gebouwd door de landschapsarchitecten van de Michelgroup en Büro Hink.