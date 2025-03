De holding van het Nederlandse Brabantia sluit het jaar 2024 af met een totale omzet van 156 miljoen euro. Hoewel de omzet licht daalde ten opzichte van 2023, is de winst op peil gebleven, wat de veerkracht en efficiëntie van het bedrijf onderstreept. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden heeft het bedrijf stabiliteit behouden en verdere stappen gezet op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Tijn van Elderen, CEO van de holding: “We zijn trots op de resultaten die we in 2024 hebben behaald. Ondanks dynamische marktomstandigheden hebben we onze winst op peil gehouden en aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid en productinnovatie. Dit bewijst dat we als familiebedrijf niet alleen commercieel succes nastreven, maar ook een positieve impact willen maken op de wereld om ons heen. In 2024 vierden we ons 105-jarig bestaan, een indrukwekkende mijlpaal waar ik ontzettend trots op ben. De meeste familiebedrijven komen niet verder dan de derde generatie, maar wij blijven nog altijd groeien en innoveren, generatie op generatie.”

Weer meer producten Cradle-to-Cradle niveau zilver gecertificeerd

In 2024 zijn extra producten met Cradle-to-Cradle Zilver-certificering op de markt gebracht, waardoor inmiddels 83% van de producten uit eigen productie een C2C-certificaat heeft. Deze producten voldoen daarmee aan nog strengere eisen voor (her)gebruik van materialen, hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Het Cradle-to-Cradle Certificaat (Cradle-to-Cradle Certified®) is een internationaal certificaat voor grondstoffen en producten die volledig hergebruikt kunnen worden op een manier die hun waarde behoudt of zelfs verhoogt. In het huidige assortiment zijn er nu in het totaal zijn er nu in het totaal 700 Brabantia-producten Cradle-to-Cradle gecertificeerd (waarvan al 206 op niveau Zilver).

Meer dan 3 miljoen bomen geplant met WeForest

Brabantia werkt al 10 jaar samen met WeForest, een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor herbebossing om woestijnvorming te voorkomen. Als onderdeel van de jaarlijkse Love Nature-campagne groeien er inmiddels ruim 3 miljoen bomen. Brabantia doneert jaarlijks aan WeForest.

Duurzame doelen komen dichterbij

Brabantia blijft investeren in duurzaamheid met certificeringen zoals B Corp en Cradle-to-Cradle. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen jaren nieuwe stappen gezet — zoals de overstap naar Fairtrade katoen voor strijkplankovertrekken, het vergroten van het gebruik van gerecycled plastic en een verdere toename van het aandeel hernieuwbare energie in de productieprocessen. Dankzij deze inspanningen blijft Brabantia groeien als een verantwoord en toekomstgericht familiebedrijf. Brabantia** streeft in 2035 naar 100% veilig materiaal, 100% schoon afvalwater, 100% hernieuwbare energie, 100% gerecycled productieafval, 100% gerecycled/biobased materialen en 100% recyclebare producten. In 2024 zijn deze doelen weer een stukje dichterbij gekomen: 99% veilig materiaal (+1%), 100% schoon afvalwater, 85% hernieuwbare energie (+18%), 92% gerecycled productieafval, 43% biobased/gerecycled materialen (+10%) en 83% recyclebare producten (-10%). Hoewel de afvalzakken van PE in principe 100% recycleerbaar zijn, worden ze niet meer als zodanig meegerekend. De daling komt dan ook voort uit een bewustere en realistischere benadering: het bedrijf telt ze niet langer mee omdat ze in de praktijk meestal met afval gevuld in de verbrandingsoven terechtkomen.