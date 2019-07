Cradle to Cradle Mosa-tegels voor het eerst verwerkt met Cradle to Cradle-tegellijm

Kraaijvanger Architects heeft de ambitie om volledig Cradle to Cradle-ontwerpen te realiseren. Bart van der Werf (projectcoördinator bij Kraaijvanger Architects) zette Graphenstone (de producent van een Cradle to Cradle-muurverf) daarom aan tot het ontwikkelen van Cradle to Cradle-tegellijm. De certificering van de lijm kwam tot stand in samenwerking met Victor Franke van Relius. Mosa-tegels worden nu verwerkt met deze lijm door tegelzettersbedrijf De Tombe & Karel onder aannemer Sprangers. De architect onderstreept de noodzaak om circulair te ontwerpen met herbruikbare materialen. Hij noemt het realiseren van volledig Cradle to Cradle-tegelwanden door de ontwikkeling van de Cradle to Cradle-tegellijm weer een stap vooruit.

Over Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is ontwikkeld door professor Michael Braungart (EPEA) en architect William McDonough (MBDC) en is uitgegroeid tot een algemeen bekend duurzaamheidsconcept. In het Cradle to Cradle-programma worden producten beoordeeld op basis van vijf criteria: de zuiverheid van grondstoffen, recycling, energie- en watergebruik, en sociale omstandigheden.