Vandaag kondigt Cowboy aan dat het e-bike merk de gerenommeerde B Corp certificering heeft behaald. Met een score van 89.5 punten laat Cowboy zien dat e-bikes kunnen voldoen aan de hoge sociale en milieustandaarden van de B Corp organisatie. Samen met de certificering herlanceert het bedrijf ook haar ‘Circular’ programma, waarmee Cowboy-fietsen tot de hoogste standaard worden opgeknapt en via een lagere prijs voor meer consumenten toegankelijk worden. Hiermee draagt Cowboy verder bij aan haar missie om het transport in stedelijke gebieden te verduurzamen.

De B Corp certificatie sluit goed aan op de eerdere activiteiten waarmee Cowboy laat zien een verantwoord bedrijf te willen zijn. Zo heeft Cowboy controle over de oorsprong van al haar onderdelen en toetst Cowboy de duurzaamheid van haar toeleveringsketen en leveranciers.

Circular

Bij de lancering van het originele Circular programma in 2020 bleek dat de tweedehands opgeknapte en gecertificeerde Cowboy fietsen erg populair zijn onder consumenten. Met de herlancering van Circular hoopt Cowboy haar fietsen voor meer mensen toegankelijk te maken en zo nog meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Vanaf vandaag zijn er 700 Circular fietsen beschikbaar via de Cowboy website, gedekt met twee jaar garantie.

De 700 nieuwe Cowboy-rijders sluiten zich aan bij de groeiende Cowboy community, die meer dan 1 miljoen ritten per maand rijden in meer dan 2.500 steden in Europa en de V.S. Sinds begin 2022 hebben Cowboy-rijders gezamenlijk al meer dan 32 miljoen kilometer afgelegd, waarvan 27% een autorit verving. In totaal is er al meer dan 4 miljoen kg aan CO2 uitstoot voorkomen.

B Corp

Tijdens het B Corp verificatieproces worden bedrijven door de non-profit B Lab gemeten op de sociale en milieuprestaties van het bedrijf. Om een gecertificeerde B Corporation te worden, ondergaan bedrijven een nauwgezet onderzoek naar het effect van hun activiteiten en bedrijfsmodel op hun werknemers, klanten, gemeenschappen en milieu, en moeten zij een minimale geverifieerde score halen op de B Impact Assessment. B Lab kende Cowboy een indrukwekkende score van 89,5 toe.

“Fietsen heeft een duidelijk positief effect op je mentale en fysieke gezondheid” zegt Adrien Roose, medeoprichter en CEO van Cowboy. “Met deze B Corp certificatie en onze hernieuwde focus op ons Circular programma geven we een duidelijk signaal aan onze community; wij bieden waarde met waarden. Door onze fietsen een tweede leven te geven houden we vast aan dat principe en maken we onze fietsen voor nog meer mensen toegankelijk. Wij zijn ontzettend trots om toe te treden tot de wereldwijde groep van B Corp bedrijven die onze waarden delen. De certificering biedt ons daarnaast een mooi kader om onze verdere duurzaamheidsplannen uit te bouwen, en bij de volgende B Corp certificeringsronde over 3 jaar nog beter te scoren. Dit is en blijft voor ons ook op de lange termijn een doel, en wij moedigen onze industriegenoten aan eenzelfde ambitie te hebben.”

Tessa van Soest, Executive Director van B Lab Benelux: “Wij verwelkomen Cowboy graag tot de B Corp community, zeker nu de vraag naar e-bikes enorm is gestegen. De wereld heeft meer mensen nodig die hun bedrijf inzetten als een ‘force for good’. Cowboy’s streven voor verbetering en het bieden van langdurige waarde voor hun community, werknemers, leveranciers, en het milieu is goed terug te zien in hun eindscore van de B Impact Assessment.”