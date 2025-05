Op donderdag 8 mei hebben Cosun Beet Company en logistiek dienstverlener Zijderlaan officieel hun eerste elektrische truck in gebruik genomen. Daarmee zetten de bedrijven samen een belangrijke stap in de verduurzaming van hun transport. Dit gezamenlijke initiatief draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot en biedt voor de toekomst waardevolle inzichten in de praktische toepassing van elektrisch transport.

Perfecte route voor elektrisch rijden

De elektrische truck, een DAF XF Electric, rijdt vanaf vandaag op het pendeltraject tussen de Specialiteitenfabriek Roosendaal van Cosun Beet Company en het distributiecentrum van Zijderlaan in Puttershoek. De route tussen de twee locaties behelst 53 kilometer en is daarmee perfect geschikt voor de elektrische truck. Rekening houdend met de beladingsgraad bereikt de truck een actieradius van ongeveer 300 kilometer. Hierdoor kan hij zonder tussentijds laden voor alle dagelijkse ritten worden ingezet.

Optimalisatie van de logistieke keten

Het pendeltransport tussen Roosendaal, waar vloeibare suikers zoals stroop worden gemaakt, en Puttershoek, de locatie waar onder meer het magazijn met verpakkingsmaterialen en het volautomatische distributiecentrum (DC) van Zijderlaan is gevestigd, is een essentieel onderdeel van de supply chain van Cosun Beet Company. Zijderlaan verzorgt al jaren de logistiek in het DC, de Nederlandse distributie en dus ook het transport tussen beide locaties. De overstap naar elektrisch transport verlaagt de milieu-impact zonder de betrouwbaarheid van de keten aan te tasten.

Simone van Egmond, Manager Supply Chain, Cosun Beet Company: “Zijderlaan levert dagelijks de benodigde verpakkingen in Roosendaal en rijdt daarna terug met de verpakte producten naar het distributiecentrum in Puttershoek. Dit is een goed gestroomlijnd, efficiënt en nu dus ook duurzaam proces.”

Duurzaamheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Jaarlijks legt de truck ongeveer 60.000 kilometer af, wat een geschatte besparing van zo’n 72 ton CO2 per jaar oplevert. Voor Cosun Beet Company en Zijderlaan, die beiden grote waarde hechten aan duurzaamheid en zich actief inzetten om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen, was dit een belangrijke motivatie, ook met het oog op de toekomst. De bedrijven zien elektrificatie van transport als een veelbelovende ontwikkeling en willen met dit project waardevolle praktijkervaring opdoen voor mogelijk toekomstige opschaling.

Samenwerking is basis van het succes

Samenwerking speelt in deze duurzame route een sleutelrol: Cosun Beet Company faciliteert de laadinfrastructuur, terwijl Zijderlaan investeert in de truck zelf. Leo Lokker, Commercieel Directeur van Zijderlaan: “Om stappen te zetten in verduurzaming binnen de logistieke keten is samenwerking essentieel. We zijn trots dat we dit project met Cosun Beet Company, als een van onze belangrijkste klanten, aangaan en zien uit naar de mooie resultaten die we samen zullen bereiken.”

Ook Bram Fetter, COO van Cosun Beet Company, benadrukt het belang van samenwerking: “Innovatie speelt een cruciale rol in onze organisatie. Hiermee kunnen we CO2-reductie realiseren, processen optimaliseren en ons porfolio uitbreiden. Via waardevolle samenwerkingen als deze vergroten we onze innovatieve kracht en kunnen we veel meer bereiken. In dit geval is dat in transport, maar zo werken we ook samen met telers en voedselproducenten aan innovaties in de landbouw en plantaardige voeding. Samen werken we aan een toekomstbestendige keten.”