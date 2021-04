Cosun Beet Company en Avantium bundelen krachten om plantaardige glycolen te produceren

Innovatief suikerbietenverwerker Cosun Beet Company, onderdeel van Royal Cosun, en Avantium N.V., een toonaangevend technologiebedrijf in duurzame chemie, kondigen hun ambitie aan om gezamenlijk de eerste commerciële fabriek voor de productie van plantaardige glycolen te bouwen en te exploiteren op basis van Avantium’s Ray Technology™. Hiertoe zijn Cosun Beet Company en Avantium een Term Sheet aangegaan om een joint venture op te richten waarin Cosun Beet Company een substantieel aandeel zal nemen.

Cosun Beet Company en Avantium zijn van plan de joint venture op te richten in 2021 met het doel een investeringsbeslissing te nemen voor de geplande commerciële fabriek in de eerste helft van 2023 en de commerciële activiteiten te starten in 2025. Het is de bedoeling dat de joint venture een producent van plantaardige glycolen van wereldklasse wordt en actief bijdraagt aan een fossielvrije toekomst.

Avantium ’s Ray Technology™ zet suikers om in glycolen: plantMEG™ (mono-ethyleenglycol) en plantMPG™ (mono-propyleenglycol). MEG is een blockbuster tussenproduct en plantMEG™ is een volledig recyclebaar product op plantaardige basis dat wordt gebruikt in brede toepassingen zoals verpakkingen, polyester textiel en antivries. PlantMPG™ is niet-toxisch, plantaardig en wordt gebruikt voor het ijsvrij maken van vliegtuigen en in onverzadigde polyesterharsen die worden gebruikt in moderne windmolenbladen en als warmteoverdrachtvloeistof in zonnepanelen. Avantium produceert momenteel plantMEG™ en plantMPG™ in haar demonstratiefabriek in Delfzijl, Nederland, met bietsuiker van Cosun Beet Company als hernieuwbare grondstof. De producten worden door Avantium gevalideerd in commercieel relevante toepassingen. De huidige samenwerking tussen Cosun Beet Company en Avantium dient als een sterke basis voor de voorgenomen joint venture.

De Term Sheet beschrijft de intentie en de voorwaarden voor de joint venture om een licentie voor Ray Technology™ van Avantium te verwerven, alsook de belangrijkste commerciële voorwaarden voor een langetermijnovereenkomst voor de levering van suiker om de grondstof voor de commerciële fabriek veilig te stellen.

Als onderdeel van haar licentie business model, zal Avantium doorgaan met het ontwikkelen en wereldwijd licenseren van haar Ray Technology™. Cosun Beet Company zal blijven zoeken naar mogelijkheden om zijn biobased portfolio uit te breiden als onderdeel van de strategie van het bedrijf.

Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company , licht toe: “Wij hebben de ambitie om de groenste, meest innovatieve en meest succesvolle suikerbietenverwerker ter wereld te zijn. De samenwerking met Avantium is een goed voorbeeld van ons streven om suikerbieten maximaal te benutten en tegelijkertijd actief bij te dragen aan een fossielvrije toekomst. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Avantium in de komende jaren te laten groeien en te verdiepen.”

Albert Markusse, CEO Royal Cosun licht toe: “Deze innovatieve samenwerking tussen Cosun Beet Company en Avantium , met als doel het potentieel van planten om te zetten in praktische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, vormt de kern van de visie van Cosun . Samen met onze telers zijn we goed gepositioneerd om plantaardige oplossingen te produceren voor een betere toekomst.”

Avantium CEO Tom van Aken licht toe: “De voorgenomen joint venture met Cosun Beet Company is een belangrijke ontwikkeling in de commercialisering van onze baanbrekende Ray Technology™. Wij willen waarde creëren voor al onze stakeholders door deze baanbrekende technologie voor de productie van plantaardige glycolen op de markt te brengen, naast onze FDCA- en PEF-producten. Met Cosun Beet Company zijn we van plan om ’s werelds eerste RAY suiker-naar-glycolen fabriek te bouwen en de commerciële lancering van plantaardige glycolen in brede toepassingen mogelijk te maken om Avantium ’s visie voor een fossielvrije wereld te helpen verwezenlijken. Ons partnerschap met Cosun Beet Company combineert onze complementaire competenties en gedeelde ambitie om oplossingen te creëren voor een duurzame toekomst.”