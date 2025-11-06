Uit onderzoek van stichting Dutch Green Building Council (DGBC) en Climate Adaptation Services (CAS) blijkt dat sociale huurwoningen van woningcorporaties hard geraakt worden door de effecten van klimaatverandering. Vooral de blootstelling aan hitte is opvallend: 3 van de 4 corporatiewoningen krijgt te maken met bovengemiddeld veel warme plaknachten ten opzichte van de gemiddelde woning in Nederland.

In totaal zijn 830.000 woningen van 53 corporaties onderzocht op de mate waarin ze worden blootgesteld aan hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze woningen vertegenwoordigen meer dan een derde van alle corporatiewoningen in Nederland en ongeveer 10% van de totale woningvoorraad.

Eerste grootschalige onderzoek naar klimaatverandering woningcorporaties

Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor woningcorporaties in Nederland. Het onderzoek maakt onderscheid in blootstelling en kwetsbaarheid: zo kan een woning door de ligging in een versteende wijk flink worden blootgesteld aan hitte, maar daarvoor minder kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld dankzij zonwering aan de buitenzijde. Voor de genoemde klimaateffecten is in dit onderzoek de blootstelling geanalyseerd. De kwetsbaarheid kan volgen zodra corporaties hun woningkenmerken in beeld hebben gebracht.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Effect van klimaatverandering op woningcorporaties’ en wordt op 6 november overhandigd aan Liesbeth Spies, voorzitter van brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes, op de Klimaattop Gebouwde Omgeving in Jaarbeurs Utrecht.