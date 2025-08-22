Cornelissen Transport heeft de eerste van in totaal 23 nieuwe elektrische trucks in ontvangst genomen die exclusief zullen worden ingezet voor de distributie van Albert Heijn. Het gaat om 21 eTGX trekkers en 2 eTGS bakwagens van MAN. Met deze trucks laten Albert Heijn en Cornelissen zien hoe hun samenwerking direct bijdraagt aan duurzamere distributie.

Gezamenlijke ambitie

Cornelissen en Albert Heijn werken al jaren nauw samen aan het verlagen van de CO₂-uitstoot in de logistieke keten. Waar de afgelopen jaren al forse stappen zijn gezet met de inzet van Bio-LNG trucks , koeltrailers met energie-assen en de eerste generatie zware elektrische trucks, vormt de instroom van deze nieuwe voertuigen een volgende concrete stap.

Mark van der Drift, CEO Cornelissen Groep: “Voor ons is deze levering meer dan het verwelkomen van een nieuwe truck of een nieuw merk in de vloot. Het is een bewijs van de kracht van ons partnership met Albert Heijn. Alleen door samen te werken, te investeren, te testen en door te ontwikkelen komen we dichter bij ons doel: een volledig emissievrije bevoorrading van de supermarktketen.”

Albert Heijn: verduurzamen van dagelijkse bevoorrading

Met ruim 1290 winkels in Nederland en België vertrouwt Albert Heijn dagelijks op een sterke logistieke operatie. Door het wagenpark van Cornelissen versneld te verduurzamen, wordt stap voor stap invulling gegeven aan de klimaatambitie van Albert Heijn om in 2030 alle winkels in Nederland en België volledig emissievrij te bevoorraden.

“Samen met strategische partners als Cornelissen kunnen we onze ambities op duurzaamheid realiseren. Met deze stap zijn we goed op weg naar emissievrije winkel distributie in Nederland en België 2030”, aldus Annemieke Sirre director Transport bij Albert Heijn.

Nieuwe generatie elektrische trucks

De nieuwe trucks zijn speciaal ontwikkeld voor intensieve winkeldistributie en bieden met een actieradius van circa 450 kilometer voldoende capaciteit voor de dagelijkse ritten tussen distributiecentra en winkels. Dankzij laadmogelijkheden aan beide zijden op de truck en de voorbereiding op Megawatt Charging (MCS) zijn ze bovendien klaar voor de toekomst, waarin laadtijden verder omlaag gaan en 24/7 inzet nog eenvoudiger wordt.

“Wij zijn trots dat Cornelissen Transport kiest voor onze elektrische trucks. Dankzij de combinatie van onze compacte wielbasis en grote actieradius sluiten deze voertuigen perfect aan bij hun winkeldistributie. Hiermee zetten we samen een grote stap richting duurzame stadslogistiek.”, voegt Jacobjan Vermeiden, Manager Transport Solutions bij MAN Trucks & Bus b.v. toe.

Breed gedragen duurzaamheidsstrategie

Cornelissen combineert elektrificatie met andere duurzame innovaties. Zo beschikt het familiebedrijf over een vloot van meer dan 100 Bio-LNG-trucks, zijn eigen laadpleinen in Nijmegen, Tilburg en Zwolle, een BREEAM-Excellent warehouse en een groeiend aantal koeltrailers met elektrische assen. Dit jaar heeft Cornelissen 80 volledig elektrische voertuigen operationeel.

“Elektrisch transport is voor ons geen toekomstbeeld, maar de realiteit van vandaag. Door de instroom van deze nieuwe voertuigen voor Albert Heijn versnellen we samen de transitie. Het partnership met Albert Heijn geeft ons de zekerheid en de schaal om deze investeringen verantwoord en met vertrouwen te doen. Dat maakt dit project zo bijzonder: we bouwen niet alleen aan de logistiek van morgen, maar doen dat samen, vandaag.”, aldus Mark van der Drift, CEO Cornelissen Groep.

Samenwerken in de keten

De introductie van deze trucks laat zien hoe nauwe samenwerking in de keten, van fabrikant tot retailer en logistiek dienstverlener, leidt tot concrete vooruitgang. Waar de energietransitie vaak nog wordt gezien als toekomstmuziek, bewijzen Albert Heijn en Cornelissen dat verduurzaming in de supermarktlogistiek vandaag al zichtbaar en haalbaar is.