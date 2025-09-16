Na de succesvolle lancering van ‘Gratis Wassen’ zet Coolblue Energie nu de volgende stap. Vanaf vandaag kunnen klanten namelijk ook gratis drogen tussen 12.00 en 15.00 uur: de uren waarin er vaak een overschot is aan duurzame energie. Voor het eerst geldt dit aanbod niet alleen voor klanten met een dynamisch contract, maar ook voor klanten met een vast contract.

Klanten van Coolblue Energie met een Samsung-droger kunnen hun wasgoed gratis drogen op de momenten dat er méér groene stroom wordt opgewekt dan verbruikt. Daarmee worden niet alleen de pieken en dalen op het elektriciteitsnet beter verdeeld, klanten besparen er ook flink mee op hun energierekening.

Slimmer omgaan met energie

Marijn van Weele, directeur van Coolblue Energie: “Met de introductie van ‘Gratis Drogen’ zetten we opnieuw een stap om klanten te stimuleren om slimmer om te gaan met energie. Een droger verbruikt tot wel vier keer meer stroom dan een wasmachine. Door ook dat apparaat gratis te laten draaien op de momenten dat de zon en de wind volop energie leveren, besparen onze klanten nog meer geld én dragen ze bij aan een duurzamer energiesysteem.”

Strategische samenwerking

De lancering van ‘Gratis Drogen’ is onderdeel van een strategische samenwerking met Samsung. “Supergaaf dat we dit met Samsung kunnen doen”, vertelt Marijn. “Wat ons betreft stopt het daar niet bij. Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk merken en apparaten aan te sluiten, zodat we al het witgoed van onze klanten kunnen laten draaien op momenten dat er een overschot is aan groene stroom.”