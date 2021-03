Cooking Bag Company stimuleert duurzaam en gezond koken ‘juist in coronatijd’

‘Juist in deze coronatijd zien we het belang van een goede gezondheid, aandacht hebben voor elkaar en voor je omgeving. Met de Cooking Bag tikken we al deze punten aan; gezond en energiezuinig koken, tijd over hebben om live of online aandacht te besteden aan je gezin en vrienden, en een kans geven aan vrouwen in Gambia en Ghana’, zegt Rianne Schuurman, oprichter van de sociale onderneming Cooking Bag Company.

Rianne maakte tijdens een vakantie in Ghana kennis met de Afrikaanse (New) Cooking Bag in de werkplaats van de in Tamale woonachtige Ellen Seldenthuis. Samen met Ghanese vrouwen produceert zij al jarenlang Cooking Bags voor met name de Ghanese markt. Rianne: ‘Ik was meteen enthousiast. Je hoeft het eten maar even te koken en zet de pan dan in de Cooking Bag. Het eten gaart vanzelf verder, de vitamines blijven behouden en de maaltijd blijft lang warm. Daarnaast bespaart het bomen; ze koken op houtvuur, en hoeven vrouwen en kinderen minder lang in de ongezonde kookrook te staan.’ Wat Rianne ook aansprak is de vrije tijd, of zoals zij het noemt ‘me-time’, die het oplevert. ‘In deze coronatijd ervaren mensen veel stress, en geeft het rust als het eten vanzelf gaart en jij tijd hebt voor je kinderen, familie, vrienden of jezelf. Mensen willen graag wat meer me-time.’ Bovendien is koken met de Cooking Bag duurzaam. ‘Minder energie gebruiken, dat willen we allemaal.’

Naaiatelier

Nadat Rianne samen met de stichting Buzz Women en Ellen Seldenthuis het Ghanese project vorig jaar met succes in Gambia had gekopieerd, besloot ze bij thuiskomst in Nieuwolda (Gr) ook hier met lokale vrouwen Cooking Bags te gaan produceren. Daarvoor benaderde ze Sociaal ontwikkelbedrijf Afeer in Winschoten, dat beschikt over een professioneel naaiatelier. Directeur Johan van Dam toonde meteen interesse: ‘Wij stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ontwikkeling van innovatieve en duurzame producten. Daarom is het heel mooi dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de Cooking Bag.’ De Cooking Bags worden gemaakt van hennepstof en zijn gevuld met vezels van vezelhennepplanten. Een plant die snel groeit, weinig water en voeding vraagt en – lokaal – wordt geteeld zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat past in Rianne’s plaatje van mens- en milieuvriendelijk ondernemen.

‘Cook & Give’

Het motto van de Cooking Bag Company is ‘Cook & Give’. De opbrengst van de Cooking Bags gaat naar de Cooking Bag projecten in Ghana en Gambia. Dave Jongeneelen, directeur Buzz Women: ‘Dit project sluit prachtig aan bij ons programma ‘Buzz Green’ waarin wij de Gambiaanse vrouwen trainen in klimaatactie en ‘groen’ ondernemerschap. De Cooking Bag is de ultieme win-win-win: goed voor de vrouwen, hun gezondheid en het milieu.’

Verkrijgbaar in webshop