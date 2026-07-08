Het convenant Milieu-impact Potgrond en Substraten is in 2022 gesloten door een brede coalitie van partijen: bedrijfsleven en sectororganisaties (waaronder LTO Nederland, vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen alsmede vakgroep Paddenstoelen), overheden en kennisinstellingen. Doel is het verminderen van de milieu-impact van potgrond en substraten door het gebruik van meer hernieuwbare grondstoffen, verantwoord veengebruik, innovatie en samenwerking in de keten.

Uit het jaarverslag blijkt dat de doelstelling voor hernieuwbare grondstoffen in de professionele markt (35%) is gehaald: het aandeel steeg van 33% naar 36%. Ook de doelstelling voor de consumentenmarkt is gehaald: van 54% naar 60%. Het aandeel verantwoord gewonnen veen (RPP-gecertificeerd) steeg van 83% naar 95%. Aangezien voor circa 5% restveen wordt gebruikt (waarvoor geen RPP-certificering mogelijk is), is de doelstelling feitelijk behaald. Alleen de doelstelling voor compost is nog niet gehaald, al steeg het gebruik van compost in 2025 wel met 17% ten opzichte van 2024.

Duurzame Substraatdag 29 september

De resultaten zouden niet behaald zijn zonder de samenwerking tussen de convenantpartners, benadrukt voorzitter Gerard Schouw: ‘De resultaten laten zien dat het convenant werkt. Dat drie van de vier doelstellingen zijn behaald, is een resultaat waar alle betrokken partijen trots op mogen zijn. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de uitdagingen richting 2030 groot blijven en verdere samenwerking noodzakelijk is.’

Vanuit het convenant wordt dinsdag 29 september 2026 de Duurzame Substraatdag georganiseerd: een netwerkevent bij Koppert Cress in Monster over de toekomst van potgrond en substraten én de samenwerking met het convenant. Het event is tevens voortzetting van de Kennisdag Substraat van Stichting RHP en Wageningen University & Research. Meer informatie volgt nog.